El Gobierno negocia un plan de recompra de deuda con la participación de organismos multilaterales

Qué es 'Deuda por Educación'

El mecanismo “Deuda por Educación” es un modelo de reestructuración que permite canjear deuda por inversiones educativas, mejorando el perfil crediticio de los países y asegurando recursos estables para el sector. El Banco Mundial lo define como una estrategia que mejora la sostenibilidad de la deuda y promueve la calidad y el acceso a la educación.

En 2024, Costa de Marfil fue el primer país en aplicar este esquema, con el respaldo del Banco Mundial. El acuerdo implicó el canje de unos 400 millones de euros de deuda comercial a altas tasas por un préstamo más favorable, con plazo extendido y período de gracia, lo que permitió redirigir cerca de 330 millones a la construcción de más de treinta escuelas.

El modelo fue reconocido internacionalmente por su capacidad de evitar estructuras financieras costosas y promover una administración eficiente de los recursos.

El posible uso del swap para pagar deuda

Mientras tanto, el presidente Javier Milei reiteró que la Argentina podría utilizar la línea swap por USD 20.000 millones firmada con el Tesoro estadounidense para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, en caso de no recuperar el acceso al mercado financiero. La firma del acuerdo fue oficializada por el Banco Central (BCRA), en lo que el Gobierno considera una herramienta adicional para reforzar reservas y estabilizar el tipo de cambio.

El contexto financiero sigue siendo desafiante: el país deberá enfrentar en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses, mientras que el total de compromisos —incluidos los de provincias, empresas y el Banco Central— asciende a USD 29.636 millones, según cálculos de Eco Go.