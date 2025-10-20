En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Economía
Gobierno
Plan
SECRETARÍA DE FINANZAS

El Gobierno negocia un plan de recompra de deuda con la participación de organismos multilaterales

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, confirmó que el país inició conversaciones para recomprar deuda soberana en moneda extranjera, con asistencia de JP Morgan y respaldo de organismos multilaterales.

El Gobierno ordenó reducir el consumo de luz en todos los edificios públicos. (Foto archivo)

El Gobierno ordenó reducir el consumo de luz en todos los edificios públicos. (Foto archivo)

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, anunció que la Argentina inició negociaciones para una recompra de bonos soberanos en moneda extranjera, bajo el programa “Deuda por Educación” (Debt4Ed), una iniciativa que busca transformar deuda pública costosa en inversión educativa. La operación está siendo estructurada por JP Morgan.

Leé también El Ministerio de Economía colocó bonos por $5,81 billones y pudo renovar todos los vencimientos
El Ministerio de Economía colocó bonos por $5,81 billones.

Apenas diez minutos después del anuncio, los bonos Bonares y Globales revirtieron la tendencia bajista que mostraban incluso tras la oficialización del swap por USD 20.000 millones con Estados Unidos. Los títulos llegaron a registrar subas de hasta 2%, con el GD35 entre los de mejor desempeño.

Pablo Quirno tuit

“La Secretaría de Finanzas anuncia que ha comenzado las tratativas para llevar adelante una operación de recompra de deuda soberana destinada a reducir el costo de financiamiento del país y fortalecer la inversión en educación”, publicó Quirno en su cuenta de la red social X.

Según explicó el funcionario, el programa consiste en recomprar deuda argentina en los mercados internacionales y reemplazarla por financiamiento a tasas más bajas, con el apoyo de organismos multilaterales y agencias internacionales. JP Morgan fue designado para asistir en la estructuración del plan. Los ahorros obtenidos se destinarán a proyectos educativos de largo plazo.

Qué es 'Deuda por Educación'

El mecanismo “Deuda por Educación” es un modelo de reestructuración que permite canjear deuda por inversiones educativas, mejorando el perfil crediticio de los países y asegurando recursos estables para el sector. El Banco Mundial lo define como una estrategia que mejora la sostenibilidad de la deuda y promueve la calidad y el acceso a la educación.

En 2024, Costa de Marfil fue el primer país en aplicar este esquema, con el respaldo del Banco Mundial. El acuerdo implicó el canje de unos 400 millones de euros de deuda comercial a altas tasas por un préstamo más favorable, con plazo extendido y período de gracia, lo que permitió redirigir cerca de 330 millones a la construcción de más de treinta escuelas.

El modelo fue reconocido internacionalmente por su capacidad de evitar estructuras financieras costosas y promover una administración eficiente de los recursos.

El posible uso del swap para pagar deuda

Mientras tanto, el presidente Javier Milei reiteró que la Argentina podría utilizar la línea swap por USD 20.000 millones firmada con el Tesoro estadounidense para afrontar los vencimientos de deuda de 2026, en caso de no recuperar el acceso al mercado financiero. La firma del acuerdo fue oficializada por el Banco Central (BCRA), en lo que el Gobierno considera una herramienta adicional para reforzar reservas y estabilizar el tipo de cambio.

El contexto financiero sigue siendo desafiante: el país deberá enfrentar en 2026 vencimientos de deuda en moneda extranjera por USD 18.182 millones entre capital e intereses, mientras que el total de compromisos —incluidos los de provincias, empresas y el Banco Central— asciende a USD 29.636 millones, según cálculos de Eco Go.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Plan Deuda
Notas relacionadas
El Gobierno pasa a disponibilidad a 150 empleados de planta permanente del Ministerio de Economía
El Gobierno ratifica que unificará los votos de La Libertad Avanza en todo el país en el escrutinio provisorio
Tras el impacto en el mercado, el Gobierno salió a aclarar las frases de Trump sobre las elecciones
-

Últimas Noticias

Más sobre Economía

Más sobre Economía

Te puede interesar