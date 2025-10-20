La tristeza de Daniela Christiansson por la vuelta de Maxi López a MasterChef Celebrity: "Se rompe..."

daniela chriastiansson

¿Qué pasó entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity que enfureció a Daniela Christiansson?

No hay dudas de que la presencia de Maxi López en MasterChef Celebrity le suma condimento al programa que conduce Wanda Nara por la pantalla de Telefe. La participación del exfutbolista, que recientemente viajó a Suiza para reencontrarse con su esposa embarazada de siete meses y su hija menor, dejó en suspenso su continuidad en el certamen. Sin embargo, los pocos episodios en los que estuvo presente dieron mucho que hablar.

Atrás quedó la etapa de disputas legales y tensiones por la manutención de sus hijos Valentino, Benedicto y Constantino. Hoy, Wanda y Maxi comparten escena en el reality con una dinámica cargada de sarcasmo, miradas cómplices y comentarios punzantes. Algunos especulan que este juego televisivo entre ambos podría haber motivado el llamado urgente de Daniela Christiansson, actual pareja de López, desde Europa. Lo cierto es que en la gala del miércoles, cuando los jurados Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis lo convocaron para presentar su segundo plato, Maxi sorprendió con una frase que no pasó desapercibida: bautizó su preparación como "la bondiola de Wanda", en clara alusión a la famosa "hamburguesa" que se volvió viral tras los chats filtrados entre Nara e Icardi.

“En una época le gustaba la bondiola, yo sé que ahora está más en la hamburguesa, pero es un plato que cocinaba hace mucho tiempo atrás”, deslizó con picardía Maxi frente al jurado, que intentó contener la risa al igual que la propia conductora. Pero no se detuvo ahí: con tono inocente, redobló la apuesta y agregó: “Ahora le gusta la hamburguesa. Cambió. Le gustan otras cosas”. Mientras los chefs degustaban el plato, Wanda aprovechó para preguntarle a su ex cuántos idiomas hablaba. Él respondió que dominaba cuatro lenguas y, para demostrarlo, explicó cómo se dice "hamburguesa" en italiano, inglés, portugués y español.

Al momento de la devolución, Germán Martitegui destacó la intención detrás del plato: “hay como una búsqueda de la perfección”, dijo. Wanda no tardó en sumarse a la apreciación con una frase que dejó entrever algo más: “Estoy de acuerdo que va en busca de la perfección, está con una sueca modelo de 1,90 metro, divina”, comentó con tono filoso.

“Maxi, sos así, vas en busca siempre de la perfección”, le dijo entonces la rubia, a lo que él respondió con calma y una sonrisa tímida: “Bueno, trato de mejorar”. En tanto, en una de las intervenciones del backstage que se intercalan en cada emisión, Maxi lanzó una frase que habría incomodado a Christiansson: “Yo la conozco a Wanda, me parece que está celosa”.