Una foto en un boliche desató rumores de romance entre Chechu Bonelli y un famoso conductor: así reaccionó ella

chechu bonelli, grego rosello

¿Qué hizo Chechu Bonelli al ver la foto de su ex Darío Cvitanich con Ivana Figueiras?

En julio se hizo público que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habían decidido poner fin a su relación tras más de una década juntos. La pareja, que compartió 14 años de vida y formó una familia con sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, comenzó a mostrar señales de ruptura cuando el ex futbolista se mudó de la casa que compartían.

El cierre de la historia de amor, que había comenzado con una boda en diciembre de 2014, no pasó desapercibido en los medios. En poco tiempo, comenzaron a circular versiones que vinculaban a Cvitanich con una figura del mundo del espectáculo, alimentando aún más la atención sobre su vida privada.

Después de un tiempo sin hacer declaraciones, Darío Cvitanich blanqueó su vínculo con Ivana Figueiras a través de una publicación en Instagram. En la imagen se los ve sonrientes, relajados en un sillón, acompañados por el tema “El Nudo” de Callejeros. Más tarde, el ex jugador llevó a la modelo a la cancha de Banfield, el club que lo vio nacer como profesional y donde es muy querido por los hinchas. "Conociendo nuevos horizontes", indicó Ivana.

Con la relación ya confirmada, Chechu Bonelli reaccionó desde sus redes con una actitud desafiante, refugiándose en el deporte y el cariño de sus amigas más cercanas.

"Hoy se vuelve...", indicó Chechu Bonelli con una foto donde se la ve preparándose para disputar un partido de hockey con ropa deportiva y con su rostro serio.

Al terminar el encuentro, la periodista compartió un mensaje cargado de emoción y con tintes de catarsis, acompañado por la canción “What a wonderful world” en la versión de Joey Ramone.

"Las que están, las que bancan, las que se preocupan, las que arengan, equipo en todo sentido! Las quiero chicas!", expresó Chechu Bonelli agradeciendo el apoyo del equipo. Y agregó contundente: "¡Y mi DT un hombre con todas las letras! ¡Gracias Gus!".

chechu bonelli reaccion foto dario cvitanich ivana figueiras 2