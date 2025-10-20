A24.com

Una foto en un boliche desató rumores de romance entre Chechu Bonelli y un famoso conductor: así reaccionó ella

Una imagen de Chechu Bonelli con un reconocido influencer desató rumores de romance y ahora ella salió a hablar sobre su vínculo con el famoso.

20 oct 2025, 19:08
En medio de su reciente separación de Darío Cvitanich, Chechu Bonelli volvió a ser noticia tras la aparición de una imagen que generó revuelo en redes. En el programa Puro Show (El Trece) compartieron una foto en la que se la ve muy cercana al influencer Grego Roselló, lo que desató especulaciones sobre un posible romance.

Según contaron en el ciclo de espectáculos, la modelo había salido a disfrutar de la noche porteña junto a sus amigas en un reconocido boliche de Costanera Norte, donde se habría tomado la imagen en cuestión.

Ante la repercusión que generó la foto, Chechu decidió expresarse en sus redes sociales. Compartió una captura de pantalla de un comentario que hizo Grego y se refirió al tema con complicidad y humor.

"Más allá de que me tilden de feo y me parezca espectacular, aclarar que Chechu es mi amiga desde ESPN no pasa nada más que eso", escribió Roselló en tono divertido, respondiendo a una nota que los vinculaba. Y agregó: "Si me van a tildar de feo prefiero que no nos relacionen, amiga, no es negocio".

La respuesta de Bonelli no tardó en llegar y también fue con buena onda: "Jajaja, sos lo más, amigo 'simpático'", escribió, dejando en claro que entre ellos hay solo una amistad.

¿Qué hizo Chechu Bonelli al ver la foto de su ex Darío Cvitanich con Ivana Figueiras?

En julio se hizo público que Chechu Bonelli y Darío Cvitanich habían decidido poner fin a su relación tras más de una década juntos. La pareja, que compartió 14 años de vida y formó una familia con sus tres hijas, Lupe, Carmela y Amelia, comenzó a mostrar señales de ruptura cuando el ex futbolista se mudó de la casa que compartían.

El cierre de la historia de amor, que había comenzado con una boda en diciembre de 2014, no pasó desapercibido en los medios. En poco tiempo, comenzaron a circular versiones que vinculaban a Cvitanich con una figura del mundo del espectáculo, alimentando aún más la atención sobre su vida privada.

Después de un tiempo sin hacer declaraciones, Darío Cvitanich blanqueó su vínculo con Ivana Figueiras a través de una publicación en Instagram. En la imagen se los ve sonrientes, relajados en un sillón, acompañados por el tema “El Nudo” de Callejeros. Más tarde, el ex jugador llevó a la modelo a la cancha de Banfield, el club que lo vio nacer como profesional y donde es muy querido por los hinchas. "Conociendo nuevos horizontes", indicó Ivana.

Con la relación ya confirmada, Chechu Bonelli reaccionó desde sus redes con una actitud desafiante, refugiándose en el deporte y el cariño de sus amigas más cercanas.

"Hoy se vuelve...", indicó Chechu Bonelli con una foto donde se la ve preparándose para disputar un partido de hockey con ropa deportiva y con su rostro serio.

Al terminar el encuentro, la periodista compartió un mensaje cargado de emoción y con tintes de catarsis, acompañado por la canción “What a wonderful world” en la versión de Joey Ramone.

"Las que están, las que bancan, las que se preocupan, las que arengan, equipo en todo sentido! Las quiero chicas!", expresó Chechu Bonelli agradeciendo el apoyo del equipo. Y agregó contundente: "¡Y mi DT un hombre con todas las letras! ¡Gracias Gus!".

