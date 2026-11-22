Por qué se separó Marta Fort de Juan Manuel Ramírez

La ruptura de Marta Fort y Juan Manuel Ramírez se conoció el miércoles 18 de noviembre, cuando la influencer anunció el final de la relación a través de sus historias de Instagram. "Quiero comunicar, como hice mi relación pública, que no sigo más en pareja. Mi vida y exposición es mucha información para inseguros", escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

La pareja se había conocido en junio, durante un casting amoroso organizado en Blender at Night, el ciclo de José María Listorti, y había oficializado el noviazgo en septiembre. Sin embargo, a poco más de dos meses de blanquear el vínculo, llegaron a la separación.

Marta dio algunas pistas sobre los motivos de la ruptura durante una charla con Listorti. Allí explicó que las diferencias económicas y las inseguridades de su entonces novio habían afectado la relación. Según contó, a Ramírez le sorprendía su nivel económico y le costaba desenvolverse en el mundo de exposición que la rodea.

Por su parte, el joven uruguayo también dio su versión y aseguró que fue él quien decidió terminar la relación. En declaraciones a distintos programas de espectáculos, habló de diferencias en las costumbres, los hábitos y los estilos de vida. También señaló que algunas situaciones cotidianas lo hacían sentir incómodo.