El descargo de Robertito Funes en redes sociales: ¿qué dijo sobre el episodio?

Después de la repercusión que generó el momento televisivo, Robertito Funes utilizó sus historias de Instagram para dar su versión de lo ocurrido y cuestionar a quienes lo criticaron por su reacción.

"Para todos los forros/as que les conviene hablar sin saber, y no ven la película completa. Este muchacho fue despectivo desde el inicio", escribió el periodista.

Además, aseguró que hubo un comentario del trabajador que no llegó a escucharse durante la transmisión y que habría sido el detonante de su enojo. "No se escuchó, pero me dijo: 'No me representás'. Puedo no caerte bien, pero esto es ser maleducado y xenófobo. Yo también estaba trabajando y promocionando el trabajo de todos los emprendedores como hago siempre en mi programa", cerró.