Por último, la modelo reconstruyó cómo ocurrió el episodio y aclaró que no tuvo intención de publicar la imagen en su perfil. Según contó, vio el contenido que le habían enviado y, sin darse cuenta, terminó compartiéndolo. "No, no. En ese momento vi el posteo porque alguien me lo envió y no sé cómo toqué que se publicó unos segundos, pero bueno, qué va a ser", concluyó.

Cómo fue el error que cometió Pampita al compartir una publicación de la China Suárez

El episodio ocurrió el 24 de septiembre, cuando Pampita compartió en sus historias de Instagram un posteo que la China Suárez había publicado en su cuenta. Se trataba de una serie de imágenes en las que la actriz mostraba distintos looks, entre ellas una foto tomada en La casa de los sueños de Mauro Icardi, en Nordelta.

La publicación permaneció visible durante apenas unos segundos, pero algunos usuarios llegaron a capturarla antes de que la modelo la eliminara. Quien advirtió rápidamente el desliz fue Pepe Ochoa, panelista de LAM (América TV), que compartió la captura en X con el comentario: "A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque".