El joven inmortalizó el momento exacto en un video que se viralizó en las redes y generó millones de reacciones en todo el mundo. En ese momento, Mik Jams era un hombre feliz al inmortalizar el tatuaje en su cara. Sin embargo, pasaron las horas, se terminó arrepintiendo y no dudó en mostrar su angustia y todo su dolor públicamente.

El testimonio del joven que se tatuó "Messi" en la cara

tatuaje Messi.jpg

“Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, porque en vez de haberme traído cosas positivas vinieron miles de cosas negativas, tanto en lo personal como en lo familiar”, fueron las palabras de Mike Jambs en su cuenta de Instagram.

Y agregó: ”No pensé decir esto tan pronto. Me sentía muy orgulloso los primeros días, pero me arrepiento. Simplemente dicen que no soy un ejemplo positivo para la sociedad”.

El hombre no dudó en reconocer que tras lo realizado fue objeto de "burlas, críticas, rechazos".

"Todo por un video que grabé y subí a mis redes, donde se ve que cumplo un reto que había quedado con mis amigos, nunca pensé que estos tatuajes iban a dar la vuelta al mundo", se lamentó.