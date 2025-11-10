El drama oculto del Turco Husaín: reveló la lucha que tuvo contra una enfermedad tras dejar el fútbol

El Turco Husaín es una de las figuras más queridas de MasterChef Celebrity, pero detrás de su sonrisa y su carisma en la cocina se esconde una historia de superación que pocos conocían.
Durante las últimas horas, se encendieron las alarmas por su problema de salud y las confesiones que el exfutbolista hizo sobre los años más duros de su vida. “Llegué a pesar 120 y pico de kilos. Y dije: ‘No, no, no. Esto no va’”, confesó el exjugador en una entrevista con Infobae, dejando en shock a sus fanáticos.
El exmediocampista de River, Vélez y la Selección Argentina relató que su retiro del fútbol fue el peor momento de su vida. “Lo que yo consumía en calorías, lo desgastaba diariamente. Entonces no sentía que me hacía falta seguir una dieta. Pero cuando terminé, seguí comiendo igual. Y ahí empezó todo”, explicó en diálogo con Cuestión de Peso (eltrece).
Sin actividad física y atravesando una fuerte depresión, Husaín reconoció que se convirtió en “un mueble” dentro de su casa. “Una mañana me vi al espejo y no me agradó lo que vi. Ahí supe que tenía que hacer algo”, relató.
Fue entonces cuando comenzó su cambio radical: caminatas nocturnas por su barrio privado, dietas controladas y una rutina de ejercicios que lo ayudó a recuperar su forma y su salud. “No lo hice por los demás, sino por mí. Quería volver a sentirme bien conmigo mismo”, expresó con sinceridad.
Hoy, a sus 49 años, el Turco Husaín encontró una nueva pasión lejos de las canchas: la cocina. Su paso por MasterChef Celebrity le devolvió la confianza, el reconocimiento del público y la oportunidad de mostrar otra faceta.
En cada gala, demuestra su disciplina y carisma, los mismos valores que lo llevaron al éxito como deportista. Incluso, fue distinguido con la medalla plateada por el “mejor plato de la noche”.
Pero más allá del show, su historia personal inspira a miles de argentinos que lo siguen día a día en redes sociales. “La vida te puede sacar cosas, pero también te puede devolver mucho más de lo que imaginás”, cerró emocionado.