El drama oculto del Turco Husaín: reveló la lucha que tuvo contra una enfermedad tras dejar el fútbol

image

Fue entonces cuando comenzó su cambio radical: caminatas nocturnas por su barrio privado, dietas controladas y una rutina de ejercicios que lo ayudó a recuperar su forma y su salud. “No lo hice por los demás, sino por mí. Quería volver a sentirme bien conmigo mismo”, expresó con sinceridad.

Hoy, a sus 49 años, el Turco Husaín encontró una nueva pasión lejos de las canchas: la cocina. Su paso por MasterChef Celebrity le devolvió la confianza, el reconocimiento del público y la oportunidad de mostrar otra faceta.

En cada gala, demuestra su disciplina y carisma, los mismos valores que lo llevaron al éxito como deportista. Incluso, fue distinguido con la medalla plateada por el “mejor plato de la noche”.

Pero más allá del show, su historia personal inspira a miles de argentinos que lo siguen día a día en redes sociales. “La vida te puede sacar cosas, pero también te puede devolver mucho más de lo que imaginás”, cerró emocionado.