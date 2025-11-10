"Hay que conquistar de nuevo": el divertido ida y vuelta entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Acto seguido, Wanda probó el plato y lo elogió: "Muy bueno. Puede ser un plato tranquilamente de Mar del Plata, de mis comienzos". Maxi sumó al recuerdo: "Al inicio, cuando ibas a Laa Feliz, obra de teatro". Y ella comentó: "Me transporta al pasado este plato".

Embed

¿Qué le preguntó Wanda Nara a Maxi López en MasterChef que lo dejó sin palabras?

MasterChef Celebrity (Telefe) volvió a regalar un momento cargado de humor gracias al divertido cruce entre Wanda Nara y Maxi López. La conductora y el exfutbolista, que forma parte del certamen, protagonizaron un intercambio picante cuando ella lo sorprendió con una pregunta sobre su actual pareja, Daniela Christiansson, quien atraviesa el séptimo mes de embarazo desde Suiza.

Al momento de presentar su preparación frente al jurado compuesto por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis, Maxi reveló una escena cotidiana de su vida familiar: "En el embarazo de mi mujer esta vez quiere milanesas, así que a cualquier hora me tengo que levantar y prepararlas".

Fiel a su estilo punzante, Wanda no dejó pasar la oportunidad para lanzar una broma con doble sentido: "La pregunta es quién le está haciendo milanesas ahora a la mujer de Maxi". Más tarde, en su entrevista individual, él respondió entre carcajadas: "Es terrible". Mientras los chefs probaban el plato, Wanda expresó su interés: "Yo quiero probar, Germán". Martitegui, con su habitual ironía, le recordó: "Es la favorita de la mujer de ahora". Ella retrucó sin dudar: "Ya sé, pero ¿qué tiene que ver?". El chef insistió: "Y no sé, no me parece. ¿Tenés un antojo?", y Betular cerró el momento con una cuota de humor: "Lo que falta".

Más adelante, la conductora quiso indagar un poco más en la historia de amor de su ex y le lanzó una pregunta directa: "¿En qué fecha se conocieron, Maxi?". Él, sin pensarlo demasiado, mostró su dedo y respondió: "Acá, mirá, la tengo tatuada".

La respuesta no pasó desapercibida y Wanda aprovechó para lanzar otra chicana: "Sí, casi se te está borrando", y enseguida miró a Betular para sumarlo al juego: "Betular, ¿qué dice ese dedito?". El pastelero, entre risas, contestó: "No, calculá que no veo".

Para cerrar el divertido momento, Maxi soltó una frase que desató carcajadas en todo el estudio: "No, no, las cuentas dan bien, las cuentas dan bien".

Embed