Tras una semana en el país, La China Suárez volvió a Turquía solo con Rufina: las fotos de la partida

Al mismo tiempo, agregaron que cuando los pequeños tengan que volver a viajar a Estambul, será la mamá de Eugenia quien los acompañe en el largo vuelo. “Los chicos vuelven con la mamá de la China, no es que ella los viene a buscar directamente”, confiaron.

China Suárez y Rufina Cabré rumbo a Turquía 1

Asimismo, los conductores del programa de espectáculos señalaron que por estas horas Amancio y Magnolia se encuentran en Uruguay junto a su papá, el actor chileno Benjamín Vicuña, y que su regreso a Estambul sería en los próximos días.

En tanto, Pochi agregó un segundo postes en sus historias virtuales de Instagram desde Lisboa donde se encuentra actualmente, desde el que advirtió: "Otra foto de la China con Rufina. Me cuentan que súper amorosa con su hija, caminaban abrazadas, se probaron perfumes, las dos sonriendo y ella muy copara con todos".

China Suárez y Rufina Cabré rumbo a Turquía 2

Qué hizo la China Suárez durante su reciente estadía en Buenos Aires

Durante su reciente paso por Buenos Aires, la China Suárez combinó compromisos personales, reuniones sociales y momentos familiares. La actriz viajó a la Argentina principalmente para traer a sus dos hijos más chicos para que se reencuentren con su papá, el actor chileno Benajmín Vicuña. Pero también aprovechó para ocuparse de algunas gestiones inmobiliarias vinculadas a una propiedad ubicada en el country San Jorge. Según trascendió, se trató de un trámite que realizó en nombre de Mauro Icardi, actualmente radicado en Turquía por sus compromisos futbolísticos.

Más allá de estas cuestiones administrativas, la estadía de la China estuvo marcada por reencuentros con amistades de larga data. En varias oportunidades se mostró compartiendo cenas con su círculo íntimo, lo que fue reflejado en sus redes sociales. En esos mismos espacios digitales, también decidió exhibir detalles de su nueva casa, especialmente el patio y la pileta, que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.

China Suárez con Magnolia y Amancio

El viaje incluyó además momentos junto a sus tres hijos, Magnolia, Amancio y Rufina, con quienes disfrutó de distintas actividades en familia. La actriz se encargó de resaltar esa faceta maternal en las publicaciones que realizó, dejando ver una cotidianeidad relajada y cercana.

En medio de rumores sobre un supuesto distanciamiento con la diseñadora Natalia Antolín, la China se encargó de desmentirlos. Lo hizo de manera explícita, compartiendo imágenes de una cena con su amiga, que sirvió como muestra de que la relación entre ambas se mantiene intacta.

Tras varios días en la ciudad, la actriz retomó su rumbo hacia Turquía. Allí se reencontró con Mauro Icardi, cerrando así una visita que combinó gestiones, afectos y tiempo en familia.