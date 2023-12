El dramático descargo de Agustina Gandolfo, la mujer de Lautaro Martínez, por el difícil momento que atraviesa

Se podría pensar que la mujer d Lautaro Martínez tiene una vida perfecta libre de preocupaciones en Milán, donde vive, pero no es así. La mujer es madre de dos niños: Nina de dos años y medio y de Theo, de 3 meses, y se ocupa sola de ellos, muchas veces sin la ayuda del jugador que tiene compromisos laborales, como los fines de semana.

“La verdad es que tengo una mañana muy caótica con los niños porque cuando logré dormir a Theo, Nina empezó a gritar y se despertó... tengo una cara de or... que no la puedo disimular. Voy a intentar ponerle onda y salir a tomar aire para no explotar".

image.png

"Los domingos en los que Lauti no está son caóticos para mi. Tengo siempre alguien que me ayuda pero todavía no se pueden ocupar de los dos y todo el fin de semana, siempre tengo a uno a upa por lo que no puedo ni hacer pis sola. Es cuando más extraño a los abuelos".

"Me preguntan mucho por Theo pero la verdad es que es un tema que hablé con la psicóloga porque me hacía mal. La gente me criticó mucho porque Nina va al jardín y le contagió unos virus... yo estaba en el posparto, con toda esta situación de Theo y me puse mal por los comentarios entonces me sugirió que no lo exponga, que no muestre tanto", confesó.