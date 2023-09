El dramático video de una de las pacientes de Aníbal Lotocki que mostró sin filtro sus glúteos y los problemas que le causó el médico

Este es el caso de Julieta Miranda, la joven fue a la casa y realizó un video para TikTok en el que se animó a mostrar las lesiones de sus glúteos.

“Viviré toda mi vida con dolores por confiar mi cuerpo a un psicópata que no le importó mi salud”, escribió la mujer que sumó el video con su trasero deformado y con granulomas.

El enojo de Majo, la mujer de Aníbal Lotocki, por la marcha a su casa: apuntó contra Pamela Sosa

María José Favaron es la esposa de Aníbal Lotocki, en quien hoy el médico más de apoya mientras se encuentra encerrado en su casa de la zona norte de Buenos Aires desde hace una semana.

Majo se casó con Lotocki hace más de 15 años, se conocieron porque ella era la secretaria de la clínica en donde operaba el médico. Se casaron y formaron una familia

Ella cuida de los dos hijos del médico como si fueran propios y en los últimos días fue quien se enfrentó a los medios a manifestantes frente de , cuando todo terminó, salió a la puerta de su casa a sacar los carteles y las velas.

Enojada le dijo a TN que ese era un día muy tristes para ellos también y que eso no fue una marcha “fue un escrache”. “Esto es una barbaridad lo que hicieron. No es una marcha de justicia, esto es un escrache a la vista de todos. Es un asco lo que hicieron”, dijo.

“Lamento mucho lo sucedido, es lo que quería decir”, sumaba mientras sacaba uno por uno los afiches y agregó: "Esto es un escrache, claramente. Pamela lo vendió como ‘vayan a destruir la casa del doctor’, así lo puso en el Instagram. Se pasaron todos los límites. Yo entiendo que quieren justicia, pero hay lugares a donde ir a reclamar a la Justicia y no me digan que la Justicia no sirve, porque sí sirve, y sirve a favor de ellos”.