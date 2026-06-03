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La actitud de Andrea del Boca con la comida que podría desatar una guerra en la casa de Gran Hermano

Andrea del Boca tuvo una cuestionable conducta en la casa de Gran Hermano y una de sus compañeras fue testigo de todo.

3 jun 2026, 17:00
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La actitud de Andrea del Boca con la comida que podría desatar una guerra en la casa de Gran Hermano
La actitud de Andrea del Boca con la comida que podría desatar una guerra en la casa de Gran Hermano

La actitud de Andrea del Boca con la comida que podría desatar una guerra en la casa de Gran Hermano

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano atraviesa uno de sus momentos más sensibles por la escasez de alimentos y el bajo presupuesto con el que cuentan los participantes. En ese contexto, un video protagonizado por Andrea del Boca comenzó a circular en las redes sociales y rápidamente generó un intenso debate entre los seguidores del reality.

Las imágenes muestran a la actriz realizando una acción que muchos usuarios interpretaron como una estrategia individual en medio de las dificultades que atraviesa el grupo. En el clip, que se viralizó en cuestión de horas, se la observa guardando distintos alimentos en uno de los armarios de la cocina, aparentemente intentando mantenerlos fuera de la vista del resto de los habitantes de la casa.

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Sin embargo, el detalle que más llamó la atención de los fanáticos fue la presencia de Picoya, la encargada de supervisar los movimientos de los jugadores dentro del reality. Según puede verse en el video, ella se percata de lo que está ocurriendo, observa la escena con atención durante algunos segundos y luego se retira del lugar sin que Andrea del Boca advierta que fue descubierta.

La situación no pasó inadvertida en las redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a especular con las posibles consecuencias que podría traer esta actitud dentro de la convivencia. El tema cobra una relevancia especial porque los participantes atraviesan un período de restricciones económicas luego de distintas sanciones que afectaron el presupuesto semanal destinado a la compra de alimentos.

En las últimas semanas, la falta de productos básicos ya había generado discusiones y estrategias para administrar las provisiones. Por ese motivo, cualquier movimiento relacionado con la comida suele convertirse en un foco de tensión entre los jugadores.

Aunque hasta el momento no hubo una sanción oficial ni una explicación por parte de Andrea del Boca sobre lo sucedido, el episodio ya se instaló como uno de los temas más comentados entre los seguidores del programa. Muchos consideran que esconder alimentos podría desencadenar una nueva disputa dentro de la casa, en un contexto donde cada recurso disponible adquiere un valor fundamental para la convivencia diaria.

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¿Cómo fue la reacción de Andrea del Boca al ver llegar a Alejandra Majluf a Gran Hermano?

Alejandra Majluf hizo su esperado ingreso a Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) en reemplazo de La Bomba Tucumana, después de meses en los que su nombre sonó como candidata. Su entrada estuvo cargada de misterio: primero dejó su valija en la puerta de la casa y luego cruzó el umbral sin revelar demasiado sobre su identidad, lo que hizo que varios participantes tardaran en reconocerla. Antes de entrar, se presentó con una frase que definió su motivación: "Aprendí un montón y quiero seguir aprendiendo, y Gran Hermano me parece un laboratorio interesante".

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Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el reencuentro con Andrea del Boca: apenas se vieron en el pasillo de la casa, ambas actrices se fundieron en un abrazo cargado de cariño y besos que reflejó la calidez del vínculo que las une. Majluf llega al reality como actriz, docente de teatro y conductora, con un pico de popularidad en los años 90 cuando se destacó por su estilo transgresor en televisión y su personaje La Colada en el mítico programa Fax, que condujo Nicolás Repetto junto a María Laura Santillán por Canal 13.

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