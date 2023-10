 El increíble cuestionamiento viral de Gimena Accardi que dejó a todos helados: "Harta"

Granados cuestionó el hecho de que los hombres deban vestirse de gala para sus casamientos, y la mujer de Nico Vázquez reaccionó enojada. "El casamiento es un momento de liberación. El traje de hombre con la camisa para usarlo prolijo es re incómodo", se quejó el conductor y humorista.

Accardi no tardó en responder: "Es lo único que tienen que hacer, chicos. No te ponen bótox, no se ponen hialurónico, no se ponen tetas, no adelgazan, usan las canas. Algo tienen que dar por la vida esa y es ponerse un traje", disparó.

"Todas las mismas caras, todas el mismo cuerpo y todas iguales haciendo todo lo que nos piden que hagamos y ustedes felices, gordos y con canas. Divinos, hermosos y nadie les dice nada. Harta estoy de los hombres", expresó con enojo, dejando helados a todos y volviéndose viral.