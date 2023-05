El extraño momento místico que vivió Gimena Accardi el día de su cumpleaños: "Creer o reventar"

"Gracias a todos los que vinieron a celebrar conmigo y a festejar, gracias por darme su amor incondicional y por hacerme feliz hoy y siempre, los amo. Y gracias por los mensajes tan hermosos que recibí durante el día y recién ahora estoy leyendo", concluyó en una de sus publicaciones agradeciendo, como siempre, el cariño de sus seguidores incondicionales.

Uno de los momentos más impactantes del evento fue cuando el actor y productor de Tootsie registró el momento en que una mariposa se posó en la cara de su pareja de hace más de 15 años, y se quedó un buen rato. “Chicos, es creer o reventar”, dijo Nico mientras filmaba.

“Salió una mariposa y voló directo a mi cachete. La tuve unos minutos y me hizo feliz”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram para mostrar la divertida situación.

Gimena Accardi se quebró al recordar a su mamá e hizo una profunda reflexión: "Me hubiese gustado..."

El disco de la vida de Gimena Accardi en Noche al Dente (América TV) tocó la fibra más íntima de la actriz, que no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas al recordar a su madre, quien murió cuando ella tenía 18 años.

"Aquellas pequeñas cosas", interpretada por Joan Manuel Serrat, fue el punto de partida para que la actriz rememore los momentos más lindos que vivió con su mamá, y todo lo que hubiese querido vivir con ella si no partía a tan temprana edad hacia otro plano.

"Esta canción me lleva a mi infancia... bueno, me quebré", comenzó con lágrimas en sus ojos y continuó: "Perdí a mi mamá a los 18. Eran mis 18 pero no tan 18 digamos, yo no me sentía tan pequeña pero si, lo era, me di cuenta después en terapia. Me hubiera gustado tenerla más", dijo, emocionada.

"Ella murió de un cáncer fulminante... Se lo detectaron y a los cinco meses murió. En esa época Víctor Sueiro sacaba sus libros, y le pude decir en persona lo que me ayudó. Yo muy chica empecé a conectar con esos libros y él me ayudó mucho", reflexionó tras afirmar que se cruzó a la mujer del escritor en los estudios de América, lo que consideró una especie de señal.

"Yo a esa edad empecé a tener la muerte muy rápidamente, con mucho dolor pero entendiendo lo que era la vida. Me hubiera gustado compartir la cotidianeidad con ella, un mate y las charlas, que me vea con Nico", dijo.