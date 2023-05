Gimena Accardi se quebró al recordar a su mamá e hizo una profunda reflexión: "Me hubiese gustado..."

"Esta canción me lleva a mi infancia... bueno, me quebré", comenzó con lágrimas en sus ojos y continuó: "Perdí a mi mamá a los 18. Eran mis 18 pero no tan 18 digamos, yo no me sentía tan pequeña pero si, lo era, me di cuenta después en terapia. Me hubiera gustado tenerla más", dijo, emocionada.

Embed

"Ella murió de un cáncer fulminante... Se lo detectaron y a los cinco meses murió. En esa época Víctor Sueiro sacaba sus libros, y le pude decir en persona lo que me ayudó. Yo muy chica empecé a conectar con esos libros y él me ayudó mucho", reflexionó tras afirmar que se cruzó a la mujer del escritor en los estudios de América, lo que consideró una especie de señal.

"Yo a esa edad empecé a tener la muerte muy rápidamente, con mucho dolor pero entendiendo lo que era la vida. Me hubiera gustado compartir la cotidianeidad con ella, un mate y las charlas, que me vea con Nico", dijo.

image.png

La inesperada confesión de Zaira Nara sobre la relación con su hermana: "Wanda es..."

Este miércoles, Zaira Nara fue la invitada de lujo de Noche al Dente por la pantalla de América TV, y en una charla sin pelos en la lengua hizo una inesperada confesión sobre la relación con su hermana, Wanda.

En el marco de una parodia en la que imitaban a las "mini" Zaira y Wanda junto al conductor, Fer Dente, la mamá de Malaika y Viggo dijo que su hermana, cuándo eran chicas, "me tenía cagando pero yo era brava. Hay algo que no se nota tanto y es que yo soy más brava que Wanda", comenzó.

Embed

Y luego detalló que esa característica suya se da "en el sentido que Wanda es todo lo que se ve, no hay sorpresas con ella. Yo como que tengo mi carácter, soy leonina, pero sólo sale con dos personas: ella y mi mamá. Nadie más conoce ese carácter de leonina que me saca", dijo.

Y añadió, "de hecho tengo amigas que me dicen que tengo sangre de pato y me preguntan como hago para no saltar, no responder. Yo soy como muy light, no me enojo".

"Me duele quizá, soy más de deprimirme, pero me podés hacer algo hoy, y yo mañana me olvidé. Me parece que las cosas van por otro lado", cerró.