La foto de Tamara Pettinato internada que encendió las alarmas: qué le pasó

“Lo que me hice fue una endoscopía. Te duermen y te mandan la camarita hasta acá -señalándose la panza- porque tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”, relató frente a la cámara, dando detalles del estudio al que había sido sometida.

Aunque se trató de un procedimiento ambulatorio y, según explicó ella misma, sin riesgos, Pettinato reconoció que después de la anestesia se encontraba bastante cansada. A pesar de eso, decidió presentarse igualmente a trabajar y continuar con la grabación que tenía prevista.

En ese sentido, contó que incluso había recibido el visto bueno de un amigo anestesista para retomar sus actividades luego del estudio. “Mi amigo el anestesista me dijo que podía trabajar después porque iba a quedar divina... acá estoy. Tengo que grabar y entrevistar a una invitada por una hora, pero no puedo más”, expresó con sinceridad desde los camarines.

Finalmente, Tamara Pettinato llevó tranquilidad al contar que los resultados de la endoscopía habían sido normales. Según explicó, el principal consejo que recibió por parte de su médico estuvo relacionado con la necesidad de reducir el estrés.

Fiel a su particular sentido del humor, la conductora cerró su explicación con una respuesta irónica al recordar la recomendación que le hicieron. “Me recomendó terapia, hace 25 años que hago”, remató entre risas, luego de haber generado preocupación entre sus seguidores por la imagen que había publicado horas antes desde la clínica.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre el calvario que vive su hermano Homero tras ser amenazado

La situación que atraviesa Sofía Gonet y que involucra a Hernán Bloquero generó preocupación en el entorno de la influencer. En ese contexto, Tamara Pettinato contó detalles de las amenazas que recibió su hermano, Homero Pettinato, por parte del hombre señalado por mantener una conducta de acoso hacia La Reini desde hace varios años.

En diálogo con PrimiciasYa por América TV, la conductora reconoció que el episodio provocó temor en toda la familia y que, lejos de quedar atrás, la preocupación continúa: "Estamos con un susto importante y no es que se solucionó. El susto queda. Viene de un año y medio, me había contado los mensajes, era todo virtual".

Tamara explicó que Homero ya había recibido historias y mensajes dirigidos hacia él, algunos de ellos con amenazas de muerte. Sin embargo, sostuvo que el nivel de violencia que suele existir en las redes sociales hizo que inicialmente esas advertencias no fueran dimensionadas de la misma manera.

"Sonaba peligroso, alguien que no paraba de dedicarle historias, diciéndole que lo iba a matar, pero como en las redes hay tanta violencia que está naturalizada, uno tiende a creer que no lo va a hacer. Pero ayer, cuando vino y se paró, se volvió un susto más importante", relató.

Además, contó cómo se enteró de la presencia del hombre y se comunicó con su hermano: "Me llegó antes, lo vi y le escribí, me dijo: '¿Te acordás que era la persona que te había contado?'".

Finalmente, Tamara Pettinato explicó que también fue mencionada por el hombre: "Me nombra como cómplice de él, ilógica total, de alguien que tiene una fijación con Sofía, y que cree que estaba en pareja con ella. Es una persona que hay que ayudarla".