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La foto de Tamara Pettinato internada que encendió las alarmas: qué le pasó

La inesperada imagen de Tamara Pettinato con suero en una clínica generó preocupación. Poco después, la panelista decidió romper el silencio y explicar qué había ocurrido.

30 sept 2026, 11:47
La foto de Tamara Pettinato internada que encendió las alarmas: qué le pasó

La foto de Tamara Pettinato internada que encendió las alarmas: qué le pasó

La foto de Tamara Pettinato internada que encendió las alarmas: qué le pasó

La foto de Tamara Pettinato internada que encendió las alarmas: qué le pasó

Tamara Pettinato preocupó este martes a sus seguidores al publicar una inesperada imagen desde una clínica. La conductora y humorista compartió en sus historias de Instagram una fotografía en la que se la podía ver recostada y con un suero colocado en uno de sus brazos, lo que rápidamente despertó inquietud entre sus más de 300 mil seguidores.

Sin demasiados detalles sobre lo que estaba atravesando, Tamara acompañó la postal con una particular frase que hacía pensar que su paso por el centro médico sería breve. “La propofest antes de ir a trabajar”, escribió, dejando entrever que se encontraba a pocas horas de recibir el alta y continuar con sus actividades habituales.

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Sin embargo, después de esa primera publicación, la hija de Roberto Pettinato permaneció durante un largo rato sin brindar nuevas precisiones. Ante la incertidumbre que había generado la imagen, finalmente volvió a aparecer en redes y decidió contar qué había ocurrido y cuál había sido el motivo por el que debió permanecer internada durante algunas horas.

Ya en los camarines de El Nueve, mientras se preparaba para grabar la próxima emisión de Decime algo lindo, el programa que sale al aire los viernes a las 23 hs., Tamara explicó que se había sometido a una endoscopía.

“Lo que me hice fue una endoscopía. Te duermen y te mandan la camarita hasta acá -señalándose la panza- porque tengo todo el tiempo mucha, mucha acidez. Quiero ver qué tengo”, relató frente a la cámara, dando detalles del estudio al que había sido sometida.

Aunque se trató de un procedimiento ambulatorio y, según explicó ella misma, sin riesgos, Pettinato reconoció que después de la anestesia se encontraba bastante cansada. A pesar de eso, decidió presentarse igualmente a trabajar y continuar con la grabación que tenía prevista.

En ese sentido, contó que incluso había recibido el visto bueno de un amigo anestesista para retomar sus actividades luego del estudio. “Mi amigo el anestesista me dijo que podía trabajar después porque iba a quedar divina... acá estoy. Tengo que grabar y entrevistar a una invitada por una hora, pero no puedo más”, expresó con sinceridad desde los camarines.

Finalmente, Tamara Pettinato llevó tranquilidad al contar que los resultados de la endoscopía habían sido normales. Según explicó, el principal consejo que recibió por parte de su médico estuvo relacionado con la necesidad de reducir el estrés.

Fiel a su particular sentido del humor, la conductora cerró su explicación con una respuesta irónica al recordar la recomendación que le hicieron. “Me recomendó terapia, hace 25 años que hago”, remató entre risas, luego de haber generado preocupación entre sus seguidores por la imagen que había publicado horas antes desde la clínica.

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La situación que atraviesa Sofía Gonet y que involucra a Hernán Bloquero generó preocupación en el entorno de la influencer. En ese contexto, Tamara Pettinato contó detalles de las amenazas que recibió su hermano, Homero Pettinato, por parte del hombre señalado por mantener una conducta de acoso hacia La Reini desde hace varios años.

En diálogo con PrimiciasYa por América TV, la conductora reconoció que el episodio provocó temor en toda la familia y que, lejos de quedar atrás, la preocupación continúa: "Estamos con un susto importante y no es que se solucionó. El susto queda. Viene de un año y medio, me había contado los mensajes, era todo virtual".

Tamara explicó que Homero ya había recibido historias y mensajes dirigidos hacia él, algunos de ellos con amenazas de muerte. Sin embargo, sostuvo que el nivel de violencia que suele existir en las redes sociales hizo que inicialmente esas advertencias no fueran dimensionadas de la misma manera.

"Sonaba peligroso, alguien que no paraba de dedicarle historias, diciéndole que lo iba a matar, pero como en las redes hay tanta violencia que está naturalizada, uno tiende a creer que no lo va a hacer. Pero ayer, cuando vino y se paró, se volvió un susto más importante", relató.

Además, contó cómo se enteró de la presencia del hombre y se comunicó con su hermano: "Me llegó antes, lo vi y le escribí, me dijo: '¿Te acordás que era la persona que te había contado?'".

Finalmente, Tamara Pettinato explicó que también fue mencionada por el hombre: "Me nombra como cómplice de él, ilógica total, de alguien que tiene una fijación con Sofía, y que cree que estaba en pareja con ella. Es una persona que hay que ayudarla".

     

 

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