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Visita del papa León XIV: quiénes son los funcionarios que organizarán su llegada a la Argentina

El Gobierno formalizó la designación de las autoridades de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria creada para coordinar la visita del Santo Pontífice. El equipo tendrá responsables de logística, seguridad, protocolo y asesoramiento legal.

Visita del papa León XIV: quiénes son los funcionarios que estarán a cargo de organizar su llegada a la Argentina

Visita del papa León XIV: quiénes son los funcionarios que estarán a cargo de organizar su llegada a la Argentina

El Gobierno nacional formalizó este miércoles la designación de los funcionarios que estarán al frente de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Visita de Su Santidad el Papa León XIV”, el organismo creado para centralizar la organización estatal de la llegada del pontífice a la Argentina.

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La estructura funcionará bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros y tendrá a su cargo la planificación, coordinación y articulación de las distintas tareas vinculadas con la visita. La designación quedó establecida mediante el Decreto 1127/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La unidad tendrá una conducción general y cinco áreas específicas destinadas a cubrir los principales aspectos del operativo: coordinación ejecutiva, logística e infraestructura, seguridad y emergencias, protocolo y relaciones institucionales y apoyo legal.

Los 6 funcionarios que estarán a cargo de la llegada del Papa León XIV

La titular de la nueva unidad será Mariana Vello, actual secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la Jefatura de Gabinete. El Gobierno estableció que ejercerá el cargo ad honorem, con rango de secretaria y sin dejar sus funciones actuales.

Su tarea será conducir la estructura creada especialmente para la visita y articular las distintas áreas de la Administración Pública Nacional que deberán intervenir en las actividades previstas.

El organismo fue creado originalmente por el Decreto 1103/2026, que estableció que tendrá una vigencia de hasta 12 meses y que deberá encargarse de planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para la organización de la visita.

La coordinación ejecutiva estará a cargo de Macarena María Orani, abogada que actualmente trabaja en la Jefatura de Gabinete. También ejercerá el nuevo puesto ad honorem y mantendrá sus funciones actuales.

El área de Logística e Infraestructura quedará en manos de Leandro Ariel Cano, actual subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Para la organización del dispositivo de Seguridad y Emergencias, fue designado Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional.

La coordinación de Protocolo y Relaciones Institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, quien se desempeña en la Jefatura de Gabinete. En tanto, el área de Apoyo Legal estará a cargo del abogado Alejandro Patricio Amaro, también integrante de la Jefatura de Gabinete. Todos conservarán sus funciones actuales y asumirán estas nuevas tareas con carácter ad honorem.

La estructura contempla tareas vinculadas con contrataciones, infraestructura, transporte, seguridad, atención de emergencias, organización de actividades oficiales y coordinación con las distintas jurisdicciones que estarán involucradas durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

Una visita que tendrá actividades en tres provincias y la Ciudad

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. El programa oficial contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de su partida hacia Lima.

El Pontífice llegará a Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30 del domingo. Luego visitará el Monumento al General San Martín, tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y se reunirá con Javier Milei. Por la tarde participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzará la jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles y luego tendrá actividades vinculadas con el mundo del trabajo, representantes de distintas comunidades religiosas y el Episcopado argentino.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

En pocas palabras

  • Gobierno formalizó: Designación de autoridades para la organización de la visita del Papa León XIV.
  • Unidad Ejecutora Especial: Estructura bajo Jefatura de Gabinete con áreas de logística, seguridad, protocolo y legal.
  • Agenda del Pontífice: Visita programada del 8 al 11 de noviembre con actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.
Resumen generado por Thinkindot AI
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