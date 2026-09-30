Visita del papa León XIV: quiénes son los funcionarios que organizarán su llegada a la Argentina

Su tarea será conducir la estructura creada especialmente para la visita y articular las distintas áreas de la Administración Pública Nacional que deberán intervenir en las actividades previstas.

El organismo fue creado originalmente por el Decreto 1103/2026, que estableció que tendrá una vigencia de hasta 12 meses y que deberá encargarse de planificar, coordinar y conducir las acciones necesarias para la organización de la visita.

La coordinación ejecutiva estará a cargo de Macarena María Orani, abogada que actualmente trabaja en la Jefatura de Gabinete. También ejercerá el nuevo puesto ad honorem y mantendrá sus funciones actuales.

El área de Logística e Infraestructura quedará en manos de Leandro Ariel Cano, actual subsecretario de Prensa y Actos de Gobierno de la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia.

Para la organización del dispositivo de Seguridad y Emergencias, fue designado Héctor Pedro Carlos Cajida, subsecretario de Despliegue Territorial de la Secretaría de Seguridad Nacional del Ministerio de Seguridad Nacional.

La coordinación de Protocolo y Relaciones Institucionales será ejercida por Lucas Navaridas, quien se desempeña en la Jefatura de Gabinete. En tanto, el área de Apoyo Legal estará a cargo del abogado Alejandro Patricio Amaro, también integrante de la Jefatura de Gabinete. Todos conservarán sus funciones actuales y asumirán estas nuevas tareas con carácter ad honorem.

La estructura contempla tareas vinculadas con contrataciones, infraestructura, transporte, seguridad, atención de emergencias, organización de actividades oficiales y coordinación con las distintas jurisdicciones que estarán involucradas durante los cuatro días de permanencia del Papa en el país.

Una visita que tendrá actividades en tres provincias y la Ciudad

León XIV llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre y permanecerá en el país hasta el miércoles 11. El programa oficial contempla actividades en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, antes de su partida hacia Lima.

El Pontífice llegará a Aeroparque Jorge Newbery a las 16.30 del domingo. Luego visitará el Monumento al General San Martín, tendrá una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y se reunirá con Javier Milei. Por la tarde participará de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

El lunes 9 comenzará la jornada con una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. A las 11.30 celebrará una misa frente al Monumento de los Españoles y luego tendrá actividades vinculadas con el mundo del trabajo, representantes de distintas comunidades religiosas y el Episcopado argentino.

El martes 10, León XIV viajará a Córdoba, donde celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar y mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.