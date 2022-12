El insólito pedido que le hizo a una chica para cancelarle una cita por la final del domingo: "Me di cuenta..."

El joven le mandó un mensaje para explicarle lo que estaba pasando.

image.png

“Escuchame, ¿podremos pasar nuestra cita para el lunes? Soy muy cabulero y me di cuenta que no salí con nadie durante el mundial, y no quiero ser responsable de perder la final”, le dijo.

Además, viendo el peor panorama en su vida amorosa sumó: “Si me vas a mandar a la mierda, obvio que nos vemos igual. Pero bueno, son solo cuatro días de demora”.

Pero, la chica los sorprendió con la respuesta. La joven tomó a bien el pedido de su candidato y replicó: “Jajaja me caes muy bien, obvio. No hay ningún problema. Todo por la Scaloneta”.

Sin dudas, es una pareja con mucho futuro.