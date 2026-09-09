El insólito sueño que tenía Chiche Gelblung y que buscó cumplir durante décadas

El deseo encajaba con una característica que lo acompañó durante toda su vida: la necesidad de seguir explorando y enfrentando nuevos desafíos. Incluso después de décadas de carrera, mantenía una agenda intensa y continuaba viajando para cubrir acontecimientos internacionales.

De hecho, una de sus últimas grandes coberturas fue la guerra de Ucrania, en 2022, cuando tenía 79 años. Para entonces, lejos de pensar en el retiro, sostenía una frase que resumía su manera de vivir: “Uno tiene la edad de sus proyectos”.

También había confesado que no quería dejar el periodismo y que todavía tenía entre sus planes lanzar un diario de papel.

El viaje al espacio finalmente quedó como uno de esos proyectos que no llegó a concretar. Una idea tan extravagante como coherente con el espíritu de Chiche: seguir mirando hacia adelante, incluso cuando ya había recorrido prácticamente todos los escenarios posibles.

Chiche Gelblung murió este miércoles 9 de septiembre, a los 82 años, luego de permanecer internado por un cuadro respiratorio en un sanatorio porteño. Se trataba de su cuarta internación durante este año, aunque, fiel a su estilo, había continuado trabajando y manteniéndose activo hasta sus últimos días. La noticia puso punto final a una carrera de más de cinco décadas en los medios argentinos.