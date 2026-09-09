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Nora Colosimo reveló cómo nació su historia de amor con Andrés Nara: "Es chamuyero"

Nora Colosimo recordó en LAM cómo surgió el romance con Andrés Nara y la particular forma en que se cruzaron por primera vez.

9 sept 2026, 12:30
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Nora Colosimo reveló cómo nació su historia de amor con Andrés Nara: Es chamuyero

Nora Colosimo reveló cómo nació su historia de amor con Andrés Nara: "Es chamuyero"

Nora Colosimo reveló cómo nació su historia de amor con Andrés Nara: Es chamuyero

Nora Colosimo reveló cómo nació su historia de amor con Andrés Nara: "Es chamuyero"

Nora Colosimo habló por primera vez en LAM (América Tv) sobre el inicio de su historia de amor con Andrés Nara, quienes se separaron en 2013 tras dos décadas de matrimonio.

La madre de Zaira y Wanda contó que el flechazo se dio una manera insólita después de que él la siguiera con su auto durante un largo recorrido.

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"Es chamuyero”, reconoció de entrada Nora Colosimo en el ciclo que conduce Ángel de Brito al recordar aquel primer encuentro que terminaría en una larga historia de amor.

La panelista explicó que el empresario la siguió con su auto durante un largo tramo al verla. “Era gracioso porque Íbamos por Avenida Libertador y en cada semáforo él se detenía, bajaba el vidrio y me hablaba”, contó la nueva angelita ante la sorpresa de sus compañeros.

"Justo a la altura de River ahí fue el primer semáforo. Yo en ese momento venía de trabajar y tenía un fitito rojo divino y él tenía un auto lindo blanco", puntualizó.

Nora Colosimo comentó que al verla, Andrés Nara la siguió con su auto en su recorrido hasta que pudo hablarle y confesarle lo que sentió al verla.

"Venía de trabajar y me siguió todo Libertador y después hace angosta en San Isidro donde se hace empedrado y ahí fue un punto donde me dijo: cuando yo en mi vida quiero algo, voy", recordó.

Por qué se separaron Nora Colosimo y Andrés Nara

En cuanto a los motivos de la separación, Nora Colosimo indicó al aire cuáles fueron las razones que fueron desgastando el matrimonio con Andrés Nara.

“Yo no lo dejé a Andrés. A él le parecía que yo viajaba demasiado y él se quedaba solo, tenía una agencia de autos y tenía que trabajar”, explicó, y además aclaró que hace cinco años que se encuentra en pareja.

"¿Él te metió los cuernos?, le consultó directa Nazarena Vélez. Y Nora comentó: "No me consta". A lo que Pilar Smith dio detalles de la palabra de Andrés sobre el final de la relación: "Nora me echó porque descubrió un chat con Carina (Nara) pero nunca le fui infiel".

     

 

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