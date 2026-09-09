Nora Colosimo reveló cómo nació su historia de amor con Andrés Nara: "Es chamuyero"

"Justo a la altura de River ahí fue el primer semáforo. Yo en ese momento venía de trabajar y tenía un fitito rojo divino y él tenía un auto lindo blanco", puntualizó.

Nora Colosimo comentó que al verla, Andrés Nara la siguió con su auto en su recorrido hasta que pudo hablarle y confesarle lo que sentió al verla.

"Venía de trabajar y me siguió todo Libertador y después hace angosta en San Isidro donde se hace empedrado y ahí fue un punto donde me dijo: cuando yo en mi vida quiero algo, voy", recordó.

Por qué se separaron Nora Colosimo y Andrés Nara

En cuanto a los motivos de la separación, Nora Colosimo indicó al aire cuáles fueron las razones que fueron desgastando el matrimonio con Andrés Nara.

“Yo no lo dejé a Andrés. A él le parecía que yo viajaba demasiado y él se quedaba solo, tenía una agencia de autos y tenía que trabajar”, explicó, y además aclaró que hace cinco años que se encuentra en pareja.

"¿Él te metió los cuernos?, le consultó directa Nazarena Vélez. Y Nora comentó: "No me consta". A lo que Pilar Smith dio detalles de la palabra de Andrés sobre el final de la relación: "Nora me echó porque descubrió un chat con Carina (Nara) pero nunca le fui infiel".