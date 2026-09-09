La salud de Mirtha Legrand: reveladores detalles en el nuevo parte médico

¿Qué arrojó la tomografía que le realizaron a Mirtha Legrand?

Mercedes Ninci tuvo acceso a la tomografía realizada a Mirtha Legrand durante su internación en el Sanatorio Mater Dei y contó que la conductora, de 99 años, está acompañada por una enfermera particular en una habitación común, aclarando que "la verdad que está muy bien". El Dr. Guillermo Capuya analizó al aire el informe, que señala un hematoma de 14 milímetros y signos de reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea, además de un nódulo pulmonar compatible con un hamartoma sin cambios significativos respecto de una tomografía previa de abril; el médico explicó que se trata de un cuadro infeccioso respiratorio y que el hamartoma es una lesión benigna que Mirtha tiene desde hace tiempo, por lo que no representa motivo de preocupación adicional.