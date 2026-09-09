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La salud de Mirtha Legrand: reveladores detalles en el nuevo parte médico

El Sanatorio Mater Dei difundió una nueva actualización sobre el estado de salud de Mirtha Legrand, que está internada desde el lunes por un cuadro respiratorio.

9 sept 2026, 12:41
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El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien permanece internada desde el lunes por un cuadro respiratorio bronquial. Según informó la institución, la conductora, de 99 años, evoluciona favorablemente y no presenta complicaciones.

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", señala el comunicado difundido este 9 de septiembre y firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei. De esta manera, Legrand continuará internada y bajo seguimiento médico.

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Desde la institución también se refirieron a los mensajes recibidos durante estos días:Agradecemos a todos por el respeto y cariño que transmiten”.

Por último, en el comunicado aclaran cuándo habrá una nueva actualización sobre el estado de salud de la conductora. De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei”, informaron.

¿Qué arrojó la tomografía que le realizaron a Mirtha Legrand?

Mercedes Ninci tuvo acceso a la tomografía realizada a Mirtha Legrand durante su internación en el Sanatorio Mater Dei y contó que la conductora, de 99 años, está acompañada por una enfermera particular en una habitación común, aclarando que "la verdad que está muy bien". El Dr. Guillermo Capuya analizó al aire el informe, que señala un hematoma de 14 milímetros y signos de reagudización de una patología inflamatoria infecciosa crónica de la vía aérea, además de un nódulo pulmonar compatible con un hamartoma sin cambios significativos respecto de una tomografía previa de abril; el médico explicó que se trata de un cuadro infeccioso respiratorio y que el hamartoma es una lesión benigna que Mirtha tiene desde hace tiempo, por lo que no representa motivo de preocupación adicional.

     

 

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