Jorge Rial expuso la traición de Marcelo Tinelli en el momento más complicado de su vida: "No dudó en..."

Jorge Rial reveló qué fue lo que más le dolió de Marcelo Tinelli

En SQP, Jorge Rial fue todavía más contundente al recordar una situación ocurrida en la redacción de América TV. Según relató, Marcelo Tinelli habría convocado a integrantes del canal y, posteriormente, Karina Mazzocco habría ingresado para realizar un reconocimiento a la labor televisiva de Rial, mientras se referían públicamente a la situación de su hija. El periodista consideró aquella situación como una verdadera traición en uno de los momentos en los que se encontraba más vulnerable.

Además, el conductor de Argenzuela remarcó que él había elegido mantener una actitud diferente cuando su colega atravesó problemas relacionados con su familia: "Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas", sostuvo, al explicar que consideraba que había respetado esos momentos familiares y que esperaba el mismo trato de parte del conductor.

Finalmente, aseguró que fue él quien ayudó a que Marcelo llegara a Carnaval Stream en un momento en que, según su versión, otros no querían contar con él. Por eso, decidió dejar en claro su postura y explicó que quería contar su versión para evitar que Tinelli quedara únicamente en el lugar de víctima. "No es ni buenito ni la víctima", sentenció.