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Jorge Rial expuso la traición de Marcelo Tinelli en el momento más complicado de su vida: "No dudó en..."

En una nota con Sálvese quien pueda, Marcelo Tinelli reveló el motivo por el cual se siente profundamente decepcionado por Marcelo Tinelli.

9 sept 2026, 12:20
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Jorge Rial expuso la traición de Marcelo Tinelli en el momento más complicado de su vida: No dudó en...

Jorge Rial expuso la traición de Marcelo Tinelli en el momento más complicado de su vida: "No dudó en..."

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En las últimas horas, Jorge Rial volvió a hablar de su conflictiva relación con Marcelo Tinelli y sorprendió al revelar detalles hasta ahora desconocidos sobre uno de los momentos más delicados de su vida. En una entrevista con SQP, el programa de Yanina Latorre en América TV, el periodista recordó qué ocurrió después del infarto que sufrió mientras se encontraba en Colombia y lanzó durísimas acusaciones contra el conductor.

Todo comenzó luego de que Tinelli volviera a quedar en el centro de la escena por su aparición en Luzu TV junto a Nicolás Occhiato. Rial reaccionó en redes sociales con una irónica publicación y, a partir de allí, volvió a instalarse la vieja interna entre ambos referentes de la televisión argentina. Esta vez, el periodista decidió contar su versión de los hechos y apuntó directamente contra quien fuera gerente de programación de América TV.

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"Nunca fue amigo mío; los amigos no traicionan a los amigos", aseguró Rial al referirse a Tinelli. En ese sentido, sostuvo que el conductor tiene, según su mirada, "un gen de traición muy grande" y afirmó que esa característica sería conocida dentro del ambiente televisivo.

El momento más fuerte del relato apareció cuando Rial recordó qué ocurrió mientras se recuperaba de su infarto. Según contó, en América TV habrían expuesto a su hija Morena Rial en medio de aquella situación personal y sostuvo que Tinelli, que por entonces ocupaba un lugar de poder dentro del canal, no tuvo siquiera la delicadeza de comunicarse con él. "No tuvo la delicadeza para llamarme", afirmó el periodista, al reconstruir aquellos días.

Jorge Rial reveló qué fue lo que más le dolió de Marcelo Tinelli

En SQP, Jorge Rial fue todavía más contundente al recordar una situación ocurrida en la redacción de América TV. Según relató, Marcelo Tinelli habría convocado a integrantes del canal y, posteriormente, Karina Mazzocco habría ingresado para realizar un reconocimiento a la labor televisiva de Rial, mientras se referían públicamente a la situación de su hija. El periodista consideró aquella situación como una verdadera traición en uno de los momentos en los que se encontraba más vulnerable.

Además, el conductor de Argenzuela remarcó que él había elegido mantener una actitud diferente cuando su colega atravesó problemas relacionados con su familia: "Yo nunca me metí con los problemas de sus hijas", sostuvo, al explicar que consideraba que había respetado esos momentos familiares y que esperaba el mismo trato de parte del conductor.

Finalmente, aseguró que fue él quien ayudó a que Marcelo llegara a Carnaval Stream en un momento en que, según su versión, otros no querían contar con él. Por eso, decidió dejar en claro su postura y explicó que quería contar su versión para evitar que Tinelli quedara únicamente en el lugar de víctima. "No es ni buenito ni la víctima", sentenció.

     

 

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