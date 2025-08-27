En vivo Radio La Red
CINE TURCO

El nuevo drama turco de Netflix que recién se estrena y ya es lo más visto en el Top 10 de películas

Este drama turco se convirtió en la película más vista de Netflix, apenas dura 90 minutos y emociona a la crítica con una historia de culpa, perdón y segundas oportunidades.

"Un hombre abandonado" es la nueva producción turca que sorprendió a millones de usuarios de Netflix desde su estreno. El film, cuyo título original es "Metruk Adam", logró posicionarse rápidamente como la película más vista en la plataforma gracias a una trama conmovedora y actuaciones que generaron gran impacto en la audiencia internacional.

Protagonizada por Mert Ramazan Demir, la cinta narra el difícil camino de un hombre que intenta reconstruir su vida después de pasar quince años en prisión por un crimen que no cometió. La historia no solo explora el peso del pasado, sino también la posibilidad de hallar en el amor y la familia una nueva razón para seguir adelante.

De qué trata "Un hombre abandonado" en Netflix

El film se centra en la vida de Baran, un joven que en su juventud tomó la drástica decisión de asumir la culpa de un crimen cometido por su hermano. Esa elección lo condenó a quince años de encierro, marcando su destino y alejándolo de todo lo que conocía.

Un hombre abandonado Netflix 1

Cuando finalmente recupera la libertad, Baran carga con un resentimiento profundo hacia su familia. Su plan es claro: cortar vínculos y comenzar una nueva vida, esta vez en un pequeño taller de mecánica que abre con esfuerzo. Sin embargo, el destino lo enfrenta a una situación inesperada que cambiará su camino para siempre.

La tragedia golpea a su familia y lo obliga a hacerse cargo de su sobrina Lidya, una niña inocente que poco entiende del pasado oscuro que rodea a su tío. A partir de ese momento, la relación entre ambos se convierte en el centro emocional de la película.

La película no recurre a giros espectaculares ni a efectos visuales llamativos. Su fuerza reside en la sencillez del relato y la potencia de las emociones que transmite, lo que explica por qué ha logrado tanta aceptación en el público.

Un hombre abandonado Netflix 2

El éxito inmediato de la película en Netflix

Desde su estreno, se convirtió en la película más vista en Netflix a nivel global, superando incluso a producciones estadounidenses que suelen dominar el ranking. Este fenómeno refuerza la creciente presencia de series y películas turcas en la plataforma, que en los últimos años han encontrado un público fiel en Latinoamérica y Europa.

La duración de apenas 90 minutos también la hace accesible para quienes buscan un drama profundo sin la extensión de una serie o de películas demasiado largas. Además, la crítica internacional destacó el ritmo narrativo ágil y el equilibrio entre drama y emoción.

El elenco de "Un hombre abandonado"

  • Mert Ramazan Demir
  • Ada Erma
  • Rahimcan Kapkap
  • Edip Tepeli
  • Burcu Cavrar
  • Ercan Kesal
Un hombre abandonado Netflix 3

El impacto del cine turco en el streaming

El éxito de Un hombre abandonado confirma una tendencia que ya se venía observando: la expansión internacional del cine y las series turcas. Estas producciones logran combinar tramas cargadas de emoción con un estilo visual que conecta con públicos muy diversos.

En este caso, Netflix supo aprovechar la expectativa en torno al estreno y lo incluyó rápidamente en sus principales recomendaciones, lo que potenció aún más su alcance. El boca a boca digital terminó de catapultarla al primer puesto.

Un hombre abandonado Netflix 4

Por qué ver "Un hombre abandonado", el drama turco

Lo que distingue a Un hombre abandonado no es solo su guion, sino la forma en que invita a reflexionar sobre la importancia de la familia, la fuerza de los vínculos y la posibilidad de volver a empezar después de la adversidad.

Es una película que emociona sin necesidad de caer en excesos, con un final que deja una sensación de esperanza, incluso en medio de la tragedia.

Tráiler de "Un hombre abandonado" en Netflix

