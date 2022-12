El primer partido de Lio Messi para la Selección: a cancha vacía y con su nombre mal escrito

Esto sucedió el 29 de junio de 2004, en la cancha de Argentinos Juniors. Julio Grondona, en ese entonces presidente de la AFA, supo de este jugador que la rompía en las inferiores del Barcelona y había que repatriarlo, ponerle la camiseta de Argentina así no lo tentaban de la de España.

Y, así fue: Grondona improvisó un partido amistoso con Paraguay, incluso ese país no tenía la categoría sub 20, presentó un mix con una sub 22.

Messi fue convocado y en las planillas aparecía como “Mecci”. La Pulga se puso la 17, entró en el segundo tiempo y metió varios goles.

De esta manera, Grondona se aseguró que el jugador no pudiera vestir otra casaca.

Ahora, para hacerlo oficial para la FIFA debían vender entradas y claramente era un partido poco atractivo para comprarlas. Entonces, Grondona pensó otra estrategia: pidió papeles, diarios, lo que fuese, para ser donado al Hospital Garrahan y ellos pudieran reciclarlo después.

FIFA borró un tuit en el que definía a Lionel Messi como "el mejor de todos los tiempos"

La Selección Argentina se consagró campeona del Mundial Qatar 2022 y, para muchos, ese título significó la consagración de Lionel Messi, como el mejor jugador de todos los tiempos. Sin embargo, otras personas, continúan poniendo ese hecho en tela de juicio e, incluso, mencionan a Diego Armando Maradona, Pelé o hasta Cristiano Ronaldo por encima de la Pulga. La cuenta de Twitter que representa a la Copa del Mundo de la FIFA, escribió un posteo en el que definió quién es el mejor, pero tuvo que borrarlo.

La cuenta manejada por la FIFA posteó que se estableció quién es el "GOAT" (Greatest of all times, "el mejor de todos los tiempos"): "El debate del GOAT está establecido. El último premio es ahora parte de la colección. El legado está completo", escribieron junto a una foto de Lionel Messi con el premio al mejor jugador de la final y del certamen y, rápidamente, se generó la polémica.

Fanáticos de un futbolista o de otro salieron a criticar la afirmación de la FIFA: consideraban como una muestra de falta de objetividad que no hacía honor a aquellos que aún participan del debate sobre quién es el mejor de todos los tiempos, como Pelé o Maradona. Por eso, al poco tiempo el tuit fue borrado.