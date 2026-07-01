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El riesgo poco conocido de volver a llenar una botella de plástico descartable

Volver a llenar una botella de plástico descartable parece una práctica inofensiva, pero merece tomar ciertos recaudos.

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Volver a llenar una botella de plástico descartable parece una práctica inofensiva

Volver a llenar una botella de plástico descartable parece una práctica inofensiva, pero merece tomar ciertos recaudos.

Rellenar botellas de plástico descartables para mantenerse hidratado es una práctica muy extendida. Sin embargo, distintos estudios y organismos de salud señalan que estos envases, fabricados principalmente con PET (tereftalato de polietileno), fueron diseñados para un solo uso.

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Con el paso del tiempo, el material puede deteriorarse por el uso, los golpes, el lavado y la exposición al calor, favoreciendo la liberación de microplásticos y nanoplásticos, partículas extremadamente pequeñas que pueden terminar en el agua que se consume.

Una investigación publicada en Proceedings of the National Academy of Sciences detectó una elevada presencia de nanoplásticos en agua embotellada, lo que renovó el interés científico sobre la exposición a estas partículas y sus posibles efectos en la salud, un tema que todavía continúa en estudio.

Además del desgaste del material, existe otro riesgo: la contaminación microbiológica. Si la botella no se lava correctamente entre cada uso, la humedad y los restos de saliva crean un ambiente propicio para el crecimiento de bacterias y hongos, que pueden provocar trastornos gastrointestinales y otras infecciones.

Cómo reutilizar una botella de forma más segura

Si bien los especialistas recomiendan utilizar envases reutilizables fabricados para ese fin, quienes decidan volver a usar una botella descartable deberían tener en cuenta estas recomendaciones:

  • No reutilizarla durante períodos prolongados, especialmente si presenta rayaduras, grietas o deformaciones.
  • Lavarla con agua y detergente o jabón después de cada uso, prestando especial atención a la tapa.
  • Evitar dejarla al sol o dentro del auto, ya que las altas temperaturas aceleran el deterioro del plástico.
  • Mantenerla en un lugar fresco y protegida de la luz directa.
  • Elegir botellas reutilizables de acero inoxidable o vidrio cuando sea posible, ya que son más resistentes y están diseñadas para múltiples usos.

De esta manera, es posible reducir la exposición a partículas desprendidas del plástico y minimizar el riesgo de contaminación por microorganismos, manteniendo una hidratación más segura.

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