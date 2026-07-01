El riesgo poco conocido de volver a llenar una botella de plástico descartable

Cómo reutilizar una botella de forma más segura

Si bien los especialistas recomiendan utilizar envases reutilizables fabricados para ese fin, quienes decidan volver a usar una botella descartable deberían tener en cuenta estas recomendaciones:

No reutilizarla durante períodos prolongados, especialmente si presenta rayaduras, grietas o deformaciones.

Lavarla con agua y detergente o jabón después de cada uso, prestando especial atención a la tapa.

Evitar dejarla al sol o dentro del auto, ya que las altas temperaturas aceleran el deterioro del plástico.

Mantenerla en un lugar fresco y protegida de la luz directa.

Elegir botellas reutilizables de acero inoxidable o vidrio cuando sea posible, ya que son más resistentes y están diseñadas para múltiples usos.

De esta manera, es posible reducir la exposición a partículas desprendidas del plástico y minimizar el riesgo de contaminación por microorganismos, manteniendo una hidratación más segura.