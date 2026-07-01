José María Muscari emitió un firme comunicado tras ser citado a declarar por la muerte de Ernestina Pais

Minutos después, a las 20:35, intentó comunicarse con la conductora para saber qué había sucedido, aunque nunca obtuvo respuesta. Finalmente, contó que fue a las 20:50 cuando tanto él como el resto del elenco conocieron la gravedad de la situación a través de Benicio, el hijo de la periodista.

Para cerrar, Muscari pidió poner fin a las especulaciones: “Cualquier otra versión que altere esta secuencia de hechos solo contribuye a generar interés mediático a partir de información tergiversada y desinformación ”.

Por qué José María Muscari fue citado a declarar por el caso de Ernestina Pais

Mientras la investigación por la muerte de Ernestina Pais continúa su curso, la Justicia busca reconstruir con precisión cómo fueron las últimas horas de la conductora antes del trágico accidente. Aquella tarde, se dirigía al teatro Niní Marshall de Tigre, donde tenía prevista una función de El divorcio del año, la obra dirigida por José María Muscari.

En ese marco, la Fiscalía 1 de San Isidro ordenó distintas medidas de prueba para determinar qué ocurrió antes del hecho. Entre ellas, dispuso la citación de testigos que pudieran aportar información relevante sobre los movimientos y las comunicaciones que mantuvo Ernestina antes de su fallecimiento.

Rodrigo Alegre reveló que los investigadores secuestraron y peritarán el iPhone 16 de la conductora. Del análisis de las comunicaciones surgió que el teléfono registraba varias llamadas del productor teatral, quien intentaba ubicarla porque no había llegado al teatro para la función prevista.

"La Fiscalía pidió también las llamadas salientes y entrantes del celular de Ernestina Pais, una pericia accidentologíca que en un principio la iba a ser la policía científica de San Isidro pero la va a hacer la policía científica de San Martín en los próximos días", indicó el periodista en TN Central.

"Y citó a declarar el día jueves como testigo a José María Muscari porque aparece en el teléfono de ella inmediatamente", agregó.

A continuación, el conductor Franco Mercuriali aportó el contexto de esas comunicaciones: “Ella estaba yendo a la obra y no llegaba, por eso Muscari empezó a llamar”.

Además, Alegre contó que otro de los puntos centrales de la investigación es el resultado de las pericias toxicológicas realizadas al cuerpo de la conductora, ya que la Justicia busca contar con esos informes lo antes posible para incorporarlos al expediente.

“En un principio podría estar el informe preliminar de la parte toxicológica el día viernes o lunes a más tardar”, concluyó.