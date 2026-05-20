Duro golpe: la triste noticia que sacude a Lucas Blondel

Con el objetivo de recuperar terreno, en marzo pasado se sumó a préstamo al Globo hasta diciembre, institución donde volvió a ser dirigido por Diego Martínez (quien ya lo había tenido bajo su mando en Boca y Tigre). En el elenco de Parque Patricios, el lateral recuperó la titularidad desempeñándose como volante por la derecha, acumulando 11 partidos y dos goles, un rendimiento destacado que, de todos modos, no bastó para torcer la decisión del entrenador Murat Yakin. En su etapa con el seleccionado europeo, Blondel llegó a registrar presencias en el empate 1-1 frente a Irlanda del Norte, la victoria 3-1 ante Luxemburgo, el triunfo 4-2 contra México y la goleada 4-0 a Estados Unidos.

Quiénes son las figuras que integran la lista de Suiza para el Mundial

Para la gran cita de Norteamérica, el director técnico apostó fuertemente por la jerarquía y el recorrido internacional, llamando a 17 futbolistas que ya estuvieron presentes en la edición de Qatar. Los mediocampistas Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez disputarán su cuarto Mundial, consolidándose como los líderes absolutos del vestuario.

A su vez, para piezas clave como Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria será su tercera participación, tras haber dado el presente en Rusia 2018 y Qatar 2022. En contrapartida, la lista ratificó el recambio generacional de la plantilla: el histórico Xherdan Shaqiri, de 34 años, no juega para Suiza desde 2024 y por eso no integra la nómina.

La delegación también contará con caras nuevas en este tipo de torneos. Los debutantes absolutos en un Mundial serán el arquero Marin Keller; los defensores Aurele Amenda, Luca Jaquez y Miro Muheim; y los delanteros Cedric Itten, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Zeki Ambdouni.

Cuándo y contra quién juega Suiza en la Copa del Mundo 2026

El sorteo de los grupos deparó un panorama de alta exigencia para el combinado europeo. Suiza integrará el Grupo B del Mundial y su calendario de partidos ya se encuentra completamente definido: