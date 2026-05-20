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Duro golpe: la triste noticia que sacude a Lucas Blondel

El lateral derecho de Huracán, Lucas Blondel, recibió una noticia que lo golpea a nivel personal y profesional. Los detalles.

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Duro golpe: la triste noticia que sacude a Lucas Blondel

El sueño mundialista llegó a su fin de manera prematura para uno de los futbolistas más destacados del medio local. El defensor de Huracán Lucas Blondel no fue incluido en la lista de Suiza para el Mundial 2026, una resolución por parte del cuerpo técnico europeo que terminó por sepultar las ilusiones del jugador surgido en Atlético Rafaela de formar parte de la gran cita en Estados Unidos, México y Canadá.

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El jugador de 29 años, que posee la ciudadanía helvética debido a que su padre, Jean-Yves Blondel, nació en Rechy, una ciudad ubicada al sur de Suiza, venía formando parte del proceso internacional. Sin embargo, su nombre no logró superar el filtro final de cara a la confección de la plantilla oficial.

Por qué Lucas Blondel quedó fuera de la convocatoria de Suiza

A pesar de que el futbolista había sido convocado a cuatro partidos amistosos entre marzo y junio del año pasado, cuando todavía se desempeñaba en Boca, su panorama comenzó a complicarse en la segunda mitad de 2025. Al quedar muy relegado en la consideración del Xeneize, Blondel dejó de ser llamado para las Eliminatorias de la UEFA y los compromisos preparatorios.

Con el objetivo de recuperar terreno, en marzo pasado se sumó a préstamo al Globo hasta diciembre, institución donde volvió a ser dirigido por Diego Martínez (quien ya lo había tenido bajo su mando en Boca y Tigre). En el elenco de Parque Patricios, el lateral recuperó la titularidad desempeñándose como volante por la derecha, acumulando 11 partidos y dos goles, un rendimiento destacado que, de todos modos, no bastó para torcer la decisión del entrenador Murat Yakin. En su etapa con el seleccionado europeo, Blondel llegó a registrar presencias en el empate 1-1 frente a Irlanda del Norte, la victoria 3-1 ante Luxemburgo, el triunfo 4-2 contra México y la goleada 4-0 a Estados Unidos.

Quiénes son las figuras que integran la lista de Suiza para el Mundial

Para la gran cita de Norteamérica, el director técnico apostó fuertemente por la jerarquía y el recorrido internacional, llamando a 17 futbolistas que ya estuvieron presentes en la edición de Qatar. Los mediocampistas Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez disputarán su cuarto Mundial, consolidándose como los líderes absolutos del vestuario.

A su vez, para piezas clave como Manuel Akanji, Breel Embolo, Nico Elvedi, Remo Freuler y Denis Zakaria será su tercera participación, tras haber dado el presente en Rusia 2018 y Qatar 2022. En contrapartida, la lista ratificó el recambio generacional de la plantilla: el histórico Xherdan Shaqiri, de 34 años, no juega para Suiza desde 2024 y por eso no integra la nómina.

La delegación también contará con caras nuevas en este tipo de torneos. Los debutantes absolutos en un Mundial serán el arquero Marin Keller; los defensores Aurele Amenda, Luca Jaquez y Miro Muheim; y los delanteros Cedric Itten, Johan Manzambi, Dan Ndoye y Zeki Ambdouni.

Cuándo y contra quién juega Suiza en la Copa del Mundo 2026

El sorteo de los grupos deparó un panorama de alta exigencia para el combinado europeo. Suiza integrará el Grupo B del Mundial y su calendario de partidos ya se encuentra completamente definido:

  • 13 de junio: Hará su estreno oficial contra Qatar en la sede de San Francisco.

  • 18 de junio: Se medirá ante Bosnia y Herzegovina en la ciudad de Los Ángeles.

  • 24 de junio: Cerrará su participación en la primera etapa de la competencia frente al local Canadá en Vancouver.

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