Sorpresa total por la tajante decisión de Luis Ventura tras el escándalo que generó el Martín Fierro

Pero además del prestigio simbólico que representa el Martín Fierro para artistas y figuras del espectáculo, el conductor también remarcó el costado económico que rodea a este tipo de eventos. Según explicó, el negocio detrás de las ceremonias forma parte de la lógica misma de la industria televisiva. “Esto es un negocio, como la tele misma. El 1° de diciembre cerré el Martín Fierro de la salud y me fui con 10 palos en la mano. En Uruguay ya está firmado y señado”, detalló.

En el tramo final de la entrevista, Luis Ventura también dejó una reflexión dirigida a aquellas celebridades que suelen enojarse cuando no ganan o amenazan con ausentarse de futuras entregas. Para el presidente de APTRA, todo forma parte del espectáculo y hay que entender la dinámica del juego mediático. “Si no entendés el juego, no entendés nada. Yo estaba peleado con Jorge Lanata, nos decíamos barbaridades y había que traerlo porque estaba de viaje. Levanté el teléfono, lo llamé y hasta le puse un helicóptero para que viniera a recibir el premio. Es un show”, concluyó.

Luis Ventura MFTV 2026

A quién votó Luis Ventura en la polémica terna de mejor conductora de los Martín Fierro 2026

En medio de las repercusiones que dejaron los premios Martín Fierro 2026, Luis Ventura volvió a quedar en el centro de la escena al contar públicamente a quién apoyó en una de las categorías más debatidas de la ceremonia. El presidente de APTRA habló durante una entrevista en el programa de Toti Pasman por Radio La Red y explicó por qué decidió votar a Wanda Nara como mejor conductora, una elección que despertó múltiples cuestionamientos en redes y en el ambiente televisivo.

Lejos de esquivar la polémica, el periodista defendió con firmeza su postura y sostuvo que la empresaria logró destacarse durante el último año por distintos motivos personales y profesionales. "Yo la voté a Wanda Nara. Respeto las críticas, pero yo la voté. La voté porque me dio la impresión que Wanda se reinventó", expresó Ventura, dejando en claro que no se arrepiente de su decisión.

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A continuación, profundizó sobre las razones que lo llevaron a inclinarse por la figura de Telefe y destacó diferentes aspectos de su vida reciente. "Es una mujer que recibió un diagnóstico médico preocupante y eso lo convirtió en trabajo. Es madre de cinco hijos. Tuvo polémicas con sus parejas. Y le ganó a todo eso", afirmó el conductor y dirigente de APTRA, resaltando la capacidad de exposición y resiliencia de Wanda Nara frente a distintas situaciones personales.

Además, Ventura remarcó que el desempeño televisivo también influyó a la hora de emitir su voto. "Además, le guste a quien le guste, hizo el mejor rating el año pasado. Tiene elementos para ser ponderada. Ella es un ejemplo de lucha", sentenció, en una declaración que rápidamente generó repercusiones entre quienes siguen de cerca el mundo del espectáculo y la televisión.

Las palabras del periodista se conocieron pocos días después de la entrega número 54 de los premios Martín Fierro de Televisión, ceremonia organizada por APTRA que tuvo lugar en el Hotel Hilton de Puerto Madero y fue transmitida por Telefe. La gala contó con la conducción de Santiago del Moro y dejó como gran ganador de la noche a Guido Kaczka, quien recibió el Martín Fierro de Oro en una edición cargada de momentos comentados y fuertes debates alrededor de algunas nominaciones y premiaciones.