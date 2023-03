El secreto mejor guardado de Kylian Mbappé: por qué tiene una colección de los mejores autos y no los maneja

El particular motivo llamó la atención de todos: Mbappé no maneja. El jugador no sabe hacerlo, no tiene registro y no le interesa hacerlo.

Según el medio italiano GQ, Mbappé tiene en su garage dos Ferrari (una 488 Pista y 458), dos Mercedes-Benz (Clase V y GLE Coupé), un Audi A6 y un Range Rover. El tema es que no tiene licencia de conducir.

a su cuenta de Instagram lo muestran bajarse de los Volkswagen ID.5 e ID.4, dos de los nuevos vehículos 100% eléctricos de la marca alemana que patrocina a la Selección de fútbol de Francia.

"Es uno de los inconvenientes de tener éxito pronto. Echaba de menos cosas simples como tener licencia de conducir. Creo que todos tienen una. Para mucha gente el carnet es una obligación, pero no lo era para mí. Aunque es sinónimo de autonomía, tuve mi autonomía pronto porque he tenido conductores a mi disposición. Nunca ha sido una prioridad", explicó el jugador.

El enigmático mensaje de Kylian Mbappé que desafía a una estrella del PSG

El PSG perdió por tercera vez consecutiva: por la Ligue 1, por la Copa de Francia y este martes por la Champions League ante el Bayern Munich. A esto se le suma que hay nuevos rumores de una interna entre estrellas. Ante esa situación, Kylian Mbappé habló tras el partido y dejó un mensaje que tiene a Neymar como posible destinatario.

El delantero francés, que entró este martes en el segundo tiempo después de recuperarse de una lesión muscular, exigió a sus compañeros que realicen dos cosas muy esenciales con una frase que llamó la atención. “Por encima de todo, todos nuestros jugadores deben tener buena salud. Que todos coman bien y duerman bien”, afirmó Mbappé.

La frase llegó al plantel del conjunto parisino en medio de las acusaciones a Neymar por constantes fiestas hasta altas horas de la noche que vinieron desde el mismísimo alcalde de Bougival, una comuna cercana a París donde vive el futbolista brasileño. Luc Wattelle, el alcalde de ese lugar, calificó al jugador como “un individuo sin respeto” y lo acusó de celebrar hasta las 5 de la mañana en algunas ocasiones.

El mensaje del subcampeón del Mundial Qatar 2022 retumbó en los medios franceses, que lo calificaron como una indirecta para Ney: “Vi un hashtag #NeyDay, ‘el día de Neymar’”, explicó una periodista del diario francés RMC. “Tenía muchas ganas de que sea el día de Neymar, pero lo hemos visto arrastrándose en la cancha durante semanas. Ya no está en forma”. Y además agregó: “El ‘comer bien, dormir bien’ va dirigido a determinados jugadores estrella del equipo”, expresó la cronista Apolline Matin.