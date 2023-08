 El tremendo pedido de Silvina Luna antes de caer internada

En las redes, a Luna le señalaban mucho sobre su aspecto físico, entonces, ella explicó: “Esta soy yo sin maquillaje, sin filtros, sin bótox... Hace años que dejé de hacerlo, pero eso da para charlarlo en otro momento. Subí un reel y me encontré con un montón de comentarios muy crueles... Yo por ahí estoy más curtida, pero hay muchas chicas adolescentes que con un mensaje tan dañino las pueden matar”, dijo.

“Me preguntaban qué me pasó en la cara... pasaron los años. Tengo 42, quizás se quedaron con la imagen de la chica de 20. Me pasó la vida. Y justamente la enseñanza que tuve fue que buscando mi valía en lo exterior tomé una decisión de la que hoy me tengo que hacer cargo de sus consecuencias”.

“Cuando leo esto me encantaría regalarles que puedan mirarse interiormente. La valía no está en tener la cara más redonda, ni en estar más gordo o más flaco... No se hablan de los cuerpos de los otros. A veces siento compasión por la gente que escribe esas cosas... ¿qué proyectan en uno que saca su peor parte? Ojalá que en algún momento tengan esa posibilidad de apertura y cambio, que puedan ver las cosas de otra manera”, reflexionó.

Se filtró el verdadero motivo médico por el que Silvina Luna volvió a terapia intensiva

Silvina Luna desmejoró en su salud y debió ser ingresada de nuevo en terapia intensiva. La modelo lleva tres meses internada en el Hospital Italiano y tras una desmejora los médicos decidieron volver a trasladarla a la unidad de cuidadas intensivos.

“Silvina volvió a terapia intensiva del hospital. Ella estaba en una habitación común asistida por kinesiólogos y con cuidados especiales, pero ahora vuelve a cuidados intensivos", dijo Andrea Taboada en El diario de Mariana, América TV.

Silvina estaba en plena recuperación ya que al pasar tanto tiempo en la cama perdió mucha fuerza, peso y le costaba caminar.

Silvina sufrió una falla multiorgánica y su estado es delicado. No puede recibir visitas, afirman que no la intubaron pero es alimentada por sueros. La modelo sufre de esto por la aplicación de metacrilato en su cola, por el supuesto médico Aníbal Lotocki, que fue juzgado y no puede seguir ejerciendo la medicina.