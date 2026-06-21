Arrancó el invierno en Argentina: menos horas de luz y temperaturas bajas en gran parte del país

¿Qué es el solsticio de invierno?

El solsticio de invierno ocurre una vez al año y señala el momento en que uno de los hemisferios de la Tierra se encuentra más inclinado en dirección opuesta al Sol. En el caso del hemisferio sur, esto genera que los rayos solares lleguen con menor intensidad y durante menos tiempo.

Como consecuencia, el 21 de junio se convierte en el día más corto del año y la noche se extiende durante más horas que cualquier otra jornada.

Aunque desde este momento los días comienzan lentamente a alargarse, el proceso es gradual y muchas veces imperceptible durante las primeras semanas del invierno.

Cómo estará el tiempo durante el inicio del invierno

La llegada de la nueva estación coincide con un marcado descenso de las temperaturas en gran parte del país. Para este domingo se prevé una jornada mayormente nublada en el Área Metropolitana de Buenos Aires, con temperaturas típicas de la época.

La mínima se ubicará cerca de los 7 grados, mientras que la máxima alcanzará los 14 grados. Además, se esperan vientos leves y una baja probabilidad de precipitaciones.

En la región central y el sur del país continuará predominando el aire frío, mientras que algunas provincias del norte podrían registrar condiciones algo más templadas durante los próximos días.

Cuándo termina el invierno 2026

El invierno se extenderá durante aproximadamente tres meses y finalizará el próximo 22 de septiembre, cuando se produzca el equinoccio de primavera.

Ese fenómeno astronómico marcará el comienzo de la primavera en el hemisferio sur y dará paso a días más largos y temperaturas progresivamente más elevadas.

Qué se espera para los próximos meses

Los especialistas indican que el período de frío más intenso suele presentarse entre julio y comienzos de agosto, incluso cuando las horas de luz ya comienzan a aumentar.

Por ese motivo, las autoridades sanitarias recomiendan reforzar los cuidados en los grupos de riesgo, especialmente niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Además, aconsejan mantener los ambientes ventilados al utilizar sistemas de calefacción y tomar medidas preventivas frente a las bajas temperaturas.

Con la llegada del invierno, la Argentina inicia una nueva etapa climática marcada por las jornadas frías, las mañanas más oscuras y el regreso de las temperaturas bajas, características de una de las estaciones más esperadas por algunos y más temidas por otros.