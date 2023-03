Ella era monja, él sacerdote: se enamoraron y dejaron la Iglesia

Embed

“Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba súper enfocado en lo mío”, relató.

“Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó. Y simplemente quise seguir escuchándola”, dijo Tomás sobre ese primer encuentro.