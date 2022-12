En medio de los festejos un hombre le regaló una camiseta a un cartonero y su reacción se volvió viral

En una esquina de Buenos Aires, donde la gente se juntó para celebrar, se vivió un momento más que emotivo cuando un hombre decidió regalarle una camiseta de la Selección a un cartonero.

El hombre la recibió, se puso a llorar de la emoción y luego de rodillas agradeciendo el tremendo gesto. El hincha que se la regaló lo abrazó y siguió festejando, dando una muestra de generosidad que le cambió la tarde al cartonero.

Luego la gente que pasaba a su lado celebraba con él dejando de lado cualquier diferencia, la alegría por el campeonato unió al país entero.

Embed

Dedicatorias, cantitos a Mbappé y descontrol: las postales del festejo de la Selección Argentina tras derrotar a Francia

Todo fue algarabía en el vestuario de la Selección Argentina tras coronarse campeona ante Francia en la final del Mundial Qatar 2022. Los jugadores le destinaron cantitos al francés Kylian Mbappé y al seleccionado de Brasil. También hubo dedicatorias para los "antiMessi" y los que no confiaron en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El Kun Agüero apuntó contra los "antiMessi" y se sumó al cantito contra Brasil Embed

"Para todos esos gatos que son antiargentina y antiMessi, tomá ahora. El mejor del mundo con la Copa del Mundo. Nos podemos morir tranquilos ahora", expresó Sergio "Kun" Agüero en los festejos, en el que se lo vio fumando un habano.

Tras sus palabras, el exdelantero del conjunto nacional se sumó a las voces de los futbolistas que entonaban la reversión del tema de La Mosca: "No te lo puedo explicar, porque no vas a entender, las finales que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con los brazucas, la volvió a ganar papá..."

Uno de los clásicos cánticos en la celebración en el vestuario fue contra el jugador estrella de Francia, Kylian Mbappé.

En una especie de "trencito" humano, los jugadores entonaron "un minuto de silencio...", "para Mbappé que está muerto", completó el arquero Ezequiel "Dibu" Martínez.

"Quedamos para toda la historia, la eternidad", afirmó Rodrigo de Paul en otro de los tantos videos que se difundieron de los festejos en el vestuario.

En el vivo de Instagram del defensor Nicolás Otamendi, el mediocampista continuó: "Para todos los que dudaron, chupenme bien la p..., me tiraron de todos lados y no me voltearon".

También en el vestuario, con Lionel Messi a la cabeza de los festejos, los jugadores apuntaron: "Y no me importa lo que digan esos p... periodistas, la p... que los parió".