Quién es la influencer que tuvo una muerte trágica en EE.UU. y emocionó a todos con sus últimas palabras

Paola decidió mudarse con su familia a los Estados Unidos, donde se instaló en el estado de California. Allí intentaría una vida con mejores posibilidades económicas y así fue. Pero llegó no desde su profesión de odontóloga sino como influencer. De hecho, tuvo que postergar su título profesional por otras tareas para poder ganar dinero. Incluso empleada como personal doméstico.

paola en Hollywood Paola se transformó en una influencer de gran éxito desde que se radicó en Hollywood. (Foto: Gentileza cuenta de X)

Pero eso le sirvió para "cambiar" su vida, sin saberlo. Comenzó a mostrar por las redes sociales, todos los aspectos principales de su vida. Como su casamiento, el nacimiento de sus hijos y los bailes por los que ya era conocida en Venezuela. A eso, le fue sumando pequeñas cosas, como celebraciones familiares. Y el esfuerzo diario en tareas que no eran su formación profesional, todo para salir adelante. Poner su vida en las redes sociales hizo que su fama se multiplicara. Comenzó a ganar más dinero con las redes que cuidando o restaurando la dentadura de las personas. Para Paola, su marido y sus dos hijos, el sueño americano no era una simple frase hecha. Se convirtió en la más absoluta verdad. Hasta el año 2024.

La más cruda verdad, pero aun así, decidió luchar y como siempre lo hizo

Paola comenzó a sentirse con problemas de salud. "Después de pasar varios días con dolores de cabeza que iban y venían, muy insoportables, fui al médico", comentó por las propias redes. El diagnóstico fue desgarrador: leucemia.

"En ese momento pensé que la vida se me iba de un momento a otro, no sabía qué iba a pasar, entonces te das cuenta de lo frágil que puede ser la vida, de lo duro que puede ser que nos cambie de sopetón", dijo crudamente.

A pesar de que al principio quedó muy afectada, Paola se convenció de que podía superar el cáncer. Comenzó los tratamientos que incluyeron por supuesto, quimioterapia.

Paola Caldera Paola, con diagnóstico de leucemia, en su lucha contra la enfermedad. (Foto: Gentileza El independiente)

Un triste final, pero con un mensaje para sus seguidores

Mientras pudo, siguió con su rutina como influencer. Hizo público su tratamiento: hospitalizaciones, momentos de esperanza, regresos al hogar cuando la situación lo permitió, interacciones con médicos y su familia. En todo ese proceso mantuvo una actitud de lucha, fe, y compartía con sus seguidores sus avances y retrocesos.

Desafortunadamente, le sobrevino una neumonía en medio de las complicaciones que tenía debido al tratamiento de la enfermedad, lo que complicó gravemente su salud.

Finalmente, falleció en septiembre de 2025, a los 30 años. Fue su familia la que publicó un extenso mensaje por Tiktok su recuerdo imborrable y el aliento para todos sus fans. Para que siguiendo su esfuerzo de superación, hagan lo que sientan que son capaces de realizar.