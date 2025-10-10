Stefi Roitman admitió la crisis con Ricky Montaner tras los rumores de infidelidad con Nico Furtado: "Necesito..."

“Necesitaba comerme el mundo de nuevo”, admitió Roitman durante una entrevista en el programa español Tomátelo con vino. Al tiempo que detalló: “Él no iba a esperar a que le diga ´mirá mi amor, este año me voy a vivir a Madrid´. Crisis, charla con mi esposo . Le dije ´mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo porque me lo estaba comiendo pero desde un lugar más cómodo”.
Claro que no renegó del camino que tomó estos últimos años desde que se casó el popular músico. “Está bien también. Hay algo que alimenté ahí que fue importante para tener la familia que tengo. La pareja que tengo. Lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir. En una pareja donde hay comunicación, respeto, admiración…”, reconoció.
Así como también explicó: “Porque en una pareja el amor está como seguro pero voy a algo más específico, una construcción de a dos. Te estoy eligiendo. O sea, vamos a construir dejando al otro también esa individualidad tan importante. Yo soy una persona muy libre, independiente desde siempre”.
Y en medio de esa sincera confesión confió qué es lo que su interior le estaba reclamando. “Pero él me ha conocido en un contexto diferente. Libre e independiente nunca dejé de ser, eso se nota, pero estoy materializando lo que me pide el alma. El apoyo es muy importante de una persona que amás”, concluyó firme.
Cómo fue el polémico encuentro secreto de Stefi Roitman con Nico Furtado en Madrid
Luego de que se viralizaran imágenes que sugerían un posible encuentro entre Nico Furtado y Stefi Roitman en Madrid, la influencer Magalí Sica, quien habría sido testigo del momento, dio detalles este lunes en El Ejército de la Mañana (Bondi Live).
“Yo a él lo veo con una remera manga corta, a él lo reconozco inmediatamente porque vive acá. A ella me costó reconocerla, era Stefi Roitman mucho más morena. Nunca la había visto en persona, es flaquita y chiquitita, por eso al principio no me di cuenta”, comenzó relatando Sica, en referencia al supuesto encuentro entre el actor uruguayo y la esposa de Ricky Montaner.
La influencer también describió el contexto en el que se produjo la situación: “Estamos hablando de una calle muy angosta, un domingo a esa hora Madrid está muerto. A las 21 ya está todo cerrado. En mi video dije que podían estar tomando un café, pero en esa calle no hay cafeterías abiertas”, aclaró, descartando esa posibilidad y reforzando la idea de que se trató de un encuentro casual.
Sobre la actitud de los protagonistas, agregó: “Se saludaron y los dos fueron para diferentes lados”. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que observó después: “Ella salió corriendo. El saludo no me pareció sospechoso, pero yo estaba hablando con mi amiga con nuestros acentos argentinos y creo que por eso ella se preocupó. Tal vez empezó a acelerar el paso… eso son suposiciones mías”, explicó.
Sica también compartió su impresión personal sobre la actriz e influencer: “Me pareció verla un poco despeinada, con el pelo húmedo. Pero capaz soy malpensada y están por hacer una película juntos. Creo que comparten agencia. Si no hay nada que esconder, no hay nada que temer”, dijo con cautela.
Cabe destacar que no es la primera vez que Magalí Sica se convierte en testigo de un momento llamativo entre celebridades. Hace algunos meses fue quien registró el video de Franco Colapinto caminando junto a la China Suárez por las calles madrileñas, una escena que también generó gran repercusión en redes sociales.
