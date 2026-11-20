El evento se inspira en los grandes premios hípicos europeos y combina tradición, elegancia y compromiso solidario. En la edición anterior, la 14.ª, reunió a más de 600 invitados en el mismo escenario y todo lo recaudado fue para la Fundación Huésped, elegida por primera vez como ONG beneficiada.

Quién es Rafa Smith Estrada, el broker inmobiliario que acompañó a Brenda Asnicar en el Prix Baron B

Rafael “Rafa” Smith Estrada es un broker inmobiliario y creador de contenido argentino, conocido como “La Máquina”. Se dedica a la compraventa, la inversión y la tasación de propiedades residenciales y comerciales de alta gama, con foco en inmuebles premium y de inversión en Buenos Aires y Punta del Este, y trabaja tanto en la Argentina como en Uruguay. En Instagram comparte recorridos por propiedades y consejos del rubro.

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