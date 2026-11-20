En materia de endeudamiento, el informe señala que entre 2020 y 2024 la proporción de hogares endeudados se mantuvo por debajo del 30%, mientras que la medición actual muestra un incremento. Los principales motivos para contraer deudas incluyen la compra de alimentos y la cobertura de gastos básicos.

Las estrategias de las familias con dificultades para satisfacer sus necesidades. (Foto: Unicef Argentina)

En alimentación, aumentó la cantidad de hogares que dejaron de comprar algún alimento por falta de dinero. También se relevaron casos en los que integrantes de las familias se saltean comidas. El informe señala que, en el 99% de los hogares donde los chicos se saltean comidas, los adultos también lo hacen.

El relevamiento también incluyó el pago de cuotas alimentarias. Entre las mujeres que no reciben ese dinero, en el 60% de los casos se mencionó una mala relación o falta de vínculo del padre con la madre y los chicos. En el 40% de los casos, el padre cubre algún gasto directamente, mientras que en el 60% restante no aporta. El porcentaje asciende al 68% si se incluyen quienes no reciben la cuota de manera regular.

En adolescentes, UNICEF relevó situaciones de bullying, salud mental y apuestas online. Unos 400.000 chicos de entre 13 y 17 años sufrieron bullying. Además, el 6% manifestó haber apostado online durante el último mes y siete de cada diez adolescentes que apostaron son varones.

El informe también plantea la necesidad de fortalecer mecanismos de protección de ingresos, como la AUH, la Prestación Alimentar y las asignaciones familiares, además de priorizar la alimentación infantil y los comedores escolares.

Unicef: la situación de la infancia en la Argentina en 2026

El 41% de los hogares con niños, niñas y adolescentes no logra cubrir sus gastos corrientes, es el peor dato que consigna este último informe de Unicef Argentina. El indicador aumentó respecto de 2025, aunque se destaca que en aquellos hogares con AUH mostraron un mejor comportamiento frente a esta situación. Ante la insuficiencia de ingresos, las familias restringen consumos, buscan fuentes alternativas de dinero y recurren al endeudamiento.

Seis de cada diez hogares compran alimentos de menor precio para reducir gastos. También se registran recortes en consumos y postergación de la atención sanitaria, que alcanzó su máximo nivel de la serie relevada por UNICEF. La encuesta marca una serie de alternativas que las familias, los jefes de los hogares y también los infantes o adolescentes, han tenido que recurrir para aliviar su situación.

Endeudamiento

El 50% de los hogares tiene al menos una deuda. Entre 2020 y 2024, el endeudamiento se había mantenido por debajo del 30%, pero este año aumentó. El relevamiento también analiza los principales mecanismos utilizados para financiar gastos y los motivos por los cuales las familias se endeudan, entre ellos la compra de alimentos y la cobertura de necesidades básicas.

La décima ronda de la Encuesta Rápida de UNICEF Argentina, realizada en septiembre de 2026, relevó la situación económica y social de hogares con niños, niñas y adolescentes. El estudio se hizo sobre 1.865 hogares mediante entrevistas presenciales y representa a 6,5 millones de hogares y 27,3 millones de personas.

Ingresos y estrategias para afrontar los gastos

Frente a la insuficiencia de ingresos, el 60% compra alimentos más baratos, el 45% aumenta sus horas de trabajo, el 40% se endeuda para cubrir gastos básicos, el 39% reduce consumos de recreación infantil, el 30% pide ayuda a familiares o redes cercanas, el 29% suspende actividades deportivas o culturales y el 11% vende bienes del hogar.

Además, el 55% de los hogares recurrió a un segundo empleo o changas para afrontar los gastos. Entre quienes reciben la AUH, el indicador asciende al 61%. En hogares monoparentales con jefatura femenina llega al 58%, mientras que en aquellos con jefe registrado alcanza al 48%.

Cancelación de gastos salud y servicios

El 50% de los hogares tiene al menos una deuda, frente al 46% de agosto de 2025. El uso de tarjetas de crédito pasó del 16% al 32%; el crédito bancario, del 11% al 12%; el crédito no bancario, del 4% al 9%; las plataformas o billeteras virtuales, del 7% al 18%.

En los últimos seis meses, el 44% dejó de pagar algún servicio. La tarjeta de crédito fue el principal compromiso postergado (23%), seguida de luz (13%), internet (11%), teléfono (6%), patente (3%), prepaga (1%) e impuesto municipal (4%).

Alimentación

En septiembre de 2026, el 43% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, frente al 29% registrado en agosto de 2025. El informe también relevó cambios en las cantidades y la calidad de la alimentación: el 37% de los adultos redujo porciones y el 43% modificó su dieta. Entre los niños, el 12% comió porciones más pequeñas y el 21% tuvo cambios en su alimentación por restricciones económicas.

Uno de los datos más preocupantes: en los hogares donde los chicos se saltean comidas, el 99% de los adultos también lo hace.

Cuota alimentaria

La pérdida de ingresos - no es el único fenómeno que lo explica - ha incidido en que las cuotas alimentarias que deben pagar los hombres en hogares que se han divido, bajó sustancialmente. Entre las mujeres que no reciben la cuota alimentaria, el 60% señaló como motivo la falta de vínculo o la mala relación del padre con la madre y los chicos. En el 40% de los casos, el padre cubre algún gasto directamente, mientras que en el 60% no realiza aportes. Si se incluyen quienes no reciben el dinero de manera regular, el indicador alcanza el 68%.

Adolescentes: bullying, salud mental y apuestas

El informe también se ocupa de los adolescentes y sus propios problemas, además de las carencias ya apuntadas. El relevamiento estima que 400.000 adolescentes de entre 13 y 17 años sufrieron bullying. Entre quienes respondieron la encuesta, el 47% reconoció que en su escuela algún chico sufrió acoso. Además, el 18% de los adolescentes manifestó sentirse deprimido, el 30% angustiado y el 36% ansioso.

En cuanto a las apuestas online, el 6% afirmó haber apostado durante el último mes. Siete de cada diez adolescentes que participaron en apuestas son varones. Entre los adolescentes que conocen a otro chico que apostó online, el 38% mencionó a un compañero de colegio y el 10% a un familiar u otro conocido.

Las conclusiones del informe

Tras repasar cada punto con gráficos ilustrativos de las carencias detectadas, el informe de Unicef presenta esta conclusión en relación a lo registrado sobre el año anterior: