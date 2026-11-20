La contundente respuesta de Pampita sobre Wanda Nara y la China Suárez

Durante la entrevista, el cronista también quiso saber si Carolina tenía algún consejo para darles a las protagonistas del enfrentamiento.

Pero la conductora volvió a marcar distancia y descartó cualquier posibilidad de involucrarse en una disputa ajena.

"No lo puedo dar, cada persona sabe lo que hace y no me correspondería tampoco", expresó con firmeza.

De esta manera, Pampita evitó tomar partido por Wanda Nara o la China Suárez y prefirió no emitir juicios sobre las decisiones de ninguna de las dos como madres.

Qué dijo Pampita sobre sus hijos y la exposición mediática

En otro tramo de la charla, Carolina contó cómo hace para preservar a sus hijos de las polémicas que suelen involucrar a sus padres.

"Los chicos no se intoxican con nada de esto. No miran tele, no leen portales. Hoy los jóvenes eligen el contenido que miran y lo ven en el horario que ellos quieren, es muy distinto a cuando yo era chica", explicó.

Además, destacó el trabajo que realiza junto a Benjamín Vicuña para mantener a sus hijos alejados de los conflictos públicos.

"Hemos logrado que tengan una vida lo más normal posible", aseguró.

Así, en medio de uno de los enfrentamientos más comentados del espectáculo argentino, Pampita optó por la prudencia y dejó en claro que no piensa involucrarse en la guerra entre Wanda Nara y la China Suárez.