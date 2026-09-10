Se pudrió todo: Manuel Ibero expuso los picantes chats que le mandaba Zoe Bogach tras su separación

Y agregó al respecto: "Es la primera vez que lo cuento, tengo los screen, y creo que desactiva todas las cosas de las que me trató”, afirmó el ex Gran Hermano".

"Salió en todos los streams a difamarme y después me cruzaba en los boliches y me mandaba fotos de una vez bombita, pero una se le chispoteó y llegué a sacarle captura de pantalla", continuó.

Y luego al mostrar su celular a cámara afirmó: "Esto es del 8 de noviembre del año pasado y tengo como 20 llamadas de una noche”.

En ese sentido, Ibero explicó que optó por no responderle por respeto a Lola y que no tiene intenciones de recomponer su vínculo con Zoe Bogach.

“Desde que me separé y vi todo lo que hizo ella yo no quise saber más nada", explicó. Y agregó contundente: "Me lo guardé porque sabía que tenía las de perder siempre porque mi voz no valía y tamnbién estaba con Lola y me parecía que no daba por ella pero ahora ya le puedo contestar tranquilo”.

La burla de Zoe Bogach a Manuel Iberó por su separación de Lola Tomaszeuski

Zoe Bogach, que se hizo conocida tras su participación en Gran Hermano mientras estaba en pareja con Manuel Iberó, lanzó una breve pero filosa chicana al enterarse de la noticia de la separación de su ex con Lola Tomaszeuski:"JAJAJAJ EX DE", lanzó.

De esta manera, la joven retomó una vieja provocación hacia quien fuera su novio y sugirió que nuevamente quedó en el lugar de “ex de”, esta vez de Lola.

El comentario generó respuestas de todo tipo y algunos usuarios de X cuestionaron su reacción virtual, a lo que Zoe Bogach respondió a las críticas y contó por qué decidió expresarse: "No festejo separaciones, festejo porque, una vez más, la vida me confirma que nunca estuve equivocada", señaló.

Y dejó en claro que ya dejó atrás ese vínculo: "Ay gente, yo ya superé. Pero después de todo lo que hizo, cada vez que la vida me dé la oportunidad de destruirlo, voy a estar en primera fila. No se desperdicia material juaj".