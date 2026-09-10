La drástica decisión de Cande Vetrano al descubrir la infidelidad de Andrés Gil con Gime Accardi: "Ella eligió..."

La ausencia de Accardi había generado sorpresa porque, hasta poco más de un año atrás, formaba parte del grupo de amigas de Lali y solía estar presente en sus distintos encuentros y celebraciones. En medio de aquel conflicto, el círculo cercano a la cantante habría tomado partido y acompañado a Cande Vetrano, quien atravesaba un momento especialmente sensible.

Por aquel entonces, Cande acababa de convertirse en mamá de Pino y tuvo que afrontar una situación que, según se relató en el ciclo de América TV, la puso frente a una difícil decisión personal.

El encargado de aportar detalles fue Pepe Ochoa, quien aseguró que el vínculo secreto entre Gimena Accardi y Andrés Gil se habría prolongado durante “un tiempo prudencial”. Ambos compartían giras y camarines como protagonistas de la obra teatral dirigida por Nico Vázquez.

En ese contexto, también se marcó una diferencia entre las dos parejas. Mientras se señaló que la relación entre Gimena y Nico “venía muy mal” desde hacía tiempo, el escenario entre Cande Vetrano y Andrés Gil era completamente diferente, especialmente porque acababan de ser padres.

“Andrés y Gime tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio, y su hijo recién nacido. Cande elige perdonarlo”, reveló Pepe Ochoa, exponiendo así la decisión que tomó la actriz luego de enterarse de lo sucedido.

Tras escuchar la explicación, Ángel de Brito cerró el tema con una contundente frase que resumió cómo continuó la historia entre los protagonistas: “Después cada uno arregló sus cosas”.

Cuál fue la reacción de Andrés Giles al enfrentar los rumores sobre su infidelidad a Cande Vetrano

A más de un año de la escandalosa separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi, recientemente Andrés Gil rompió nuevamente el silencio y habló de su presente junto a Cande Vetrano, luego de haber sido señalado como un supuesto tercero en discordia durante aquella polémica.

En ese entonces, el actor prefirió mantenerse al margen de las versiones y continuar enfocado en su familia y en su trabajo. Ahora, en medio de un nuevo desafío profesional, se refirió a su relación con la actriz y dejó un contundente mensaje.

Andrés Gil, quien estaba próximo a estrenar La Ratonera en el teatro Liceo, obra que protagoniza junto a Carlos Belloso, Ludovico Di Santo, Romina Gaetani, Walter Quiroz, Carlos Santamaría, Malena Solda y Betiana Blum, fue consultado durante una entrevista con Ciudad Magazine por su vínculo con Cande Vetrano, madre de su hijo Pino, y no dudó en responder con absoluta claridad.

“Por suerte estamos bien. Se dicen muchas cosas... Si uno hace caso a eso, se vuelve loco”, aseguró Gil, dejando en claro que las especulaciones no alteraron su relación.

Además, explicó que los años de exposición pública le permitieron aprender a manejar los rumores y comprender cómo funciona la prensa. “Por suerte, yo ya sé cómo funcionan los medios y fue un momento”, sostuvo sobre aquella situación.

Finalmente, Andrés Gil destacó que atraviesa un buen momento familiar junto a Cande Vetrano y su hijo. “Ahora estamos en familia, disfrutando cada momento de nuestro hijo, con amigos. Así que, por suerte, muy bien, muy contentos”, concluyó.