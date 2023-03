Es empleada doméstica y lleva ganados miles de dólares por trabajar sin ropa: "Algunos clientes esperan algo más"

La mujer, que se describe a sí misma como "de espíritu libre", dice que ese papel la hizo sentir más segura de sí misma e incluso dice que la empodera. "Hay unas pocas personas que son espeluznantes, un puñado de tipos que me llaman con la premisa de que obtendrán algo más", reveló.

“Tengo claro que estoy ahí solo para limpiar, aunque sé que hay otras limpiadoras que son strippers o dan masajes”, agregó, para luego afirmar que el ingreso extra “definitivamente ha ayudado”.

De vendedora de ropa a limpiar casas desnuda

Después de incursionar en actividades secundarias como vender ropa de segunda mano, Lottie consiguió su primer trabajo como empleada doméstica desnuda en octubre de 2017, y ahora publica sus historias en su cuenta de Instagram, @musings-from-a-naked-cleaner.

Lottie contó que trabaja con una variedad de personas, desde hombres mayores que buscan compañía hasta hombres más jóvenes que quieren "probar algo diferente". Si bien la mayoría de sus clientes son amables y no se pasan de la raya, también admitió que algunos pueden intentar llevar las cosas demasiado lejos.

“El primer trabajo para el que me contrataron no terminé yendo. Me asusté después de mirar la casa en Google Maps y verla de espaldas al bosque. Se suponía que estaría allí por la noche”, recordó.

Sin embargo, con el paso del tiempo, aseguró que comenzó a aceptar todos los trabajos. “Conocí todo tipo de personas a lo largo de los años. La casa de uno de mis clientes era la más sucia con la que me he encontrado en mi vida. Pero cuando llegué allí, no quería que lo limpiara en absoluto. No era pervertido, solo quería compañía”, afirmó.

Por otro lado, Lottie recordó una experiencia incómoda que la llevó a poner un límite: “Una vez un chico puso porno en su televisor y tuve que decir que no”.

“Otro cliente con el que trabajé es nudista. Ya está desnudo cuando entro, tomamos un café y yo juego con su perro y luego me pongo a trabajar”, agregó.

Por último, la mujer reveló qué piensan su familia y hasta su pareja: “Ellos saben lo que hago, pero creo que se preguntan por qué lo hago. Creen que todos estos hombres son raros y espeluznantes, pero en general son buenas personas”.