En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
River
Copa Libertadores
FÚTBOL

Duro golpe para River: la millonaria suma de dinero que pierde por no jugar la Copa Libertadores

La ausencia de River en la Copa Libertadores 2026 no solo implica un retroceso deportivo: también significa una pérdida económica enorme frente a los premios de la Sudamericana. La diferencia por fase es abismal y afecta directamente el presupuesto del club.

Duro golpe para River: la millonaria suma de dinero que pierde por no jugar la Copa Libertadores

River atraviesa un escenario contradictorio, incómodo y alejado de lo que imaginaba para su 2026. Mientras Boca quedó afuera del Torneo Apertura y no podrá ser campeón, ese mismo resultado terminó de condenar al equipo de Marcelo Gallardo a disputar la Copa Sudamericana. El famoso “dilema clásico” cayó del peor lado para el Millonario, que no solo ve afectada su proyección deportiva, sino que también enfrenta un golpe directo a sus finanzas.

Leé también El mercado que se viene en River: la lista de jugadores que pidió Marcelo Gallardo
el mercado que se viene en river: la lista de jugadores que pidio marcelo gallardo
image

La institución de Núñez, habituada a competir en la élite continental, deberá asumir ahora un año sin Copa Libertadores, algo que no ocurría desde 2014. Y esa ausencia tiene un efecto inmediato: una pérdida de millones de dólares por la enorme brecha entre los premios que otorga Conmebol en cada competencia.

¿Cuánto pierde River solo por no jugar la fase de grupos de la Libertadores?

Las cifras oficiales de la Conmebol 2025 —que aumentarán en 2026, pero sirven para dimensionar la diferencia— son contundentes. El simple hecho de participar en la fase de grupos de la Libertadores representa 6 millones de dólares, mientras que la Sudamericana entrega 1.8 millones por la misma instancia.

La diferencia base es brutal: 4.2 millones de dólares menos para River antes incluso de disputar un solo partido eliminatorio.

A esto se suma el “mérito deportivo” por puntos obtenidos en grupos, donde la Libertadores otorga cerca de 1.584.000 dólares, mientras que la Sudamericana reparte 552.000 dólares promedio. Ahí se produce otro desfase grande: 1.032.000 dólares.

¿Cómo crece la diferencia económica a medida que avanza cada competencia?

Las distancias no solo se mantienen: se amplían fase a fase. Cada instancia de la Libertadores entrega montos muy superiores a los de la Sudamericana, lo que genera un escenario donde River está resignando una suma acumulada que afecta directamente su presupuesto anual.

La diferencia por fase es la siguiente:

  • Octavos de final:

    • Libertadores: 2.500.000 USD

    • Sudamericana: 1.200.000 USD

    • Pérdida: 1.300.000 USD

  • Cuartos de final:

    • Libertadores: 3.400.000 USD

    • Sudamericana: 1.400.000 USD

    • Pérdida: 2.000.000 USD

  • Semifinales:

    • Libertadores: 4.600.000 USD

    • Sudamericana: 1.600.000 USD

    • Pérdida: 3.000.000 USD

Y si se llega al tramo final, el impacto económico se vuelve todavía más extremo.

¿Qué pierde River si hubiese llegado a la final o salido campeón?

El tramo final de ambas competencias es el que expone, sin matices, la escala de estos premios. La diferencia entre ser subcampeón de la Libertadores y quedar segundo en la Sudamericana es de 5 millones de dólares.

  • Subcampeón Libertadores: 7.000.000 USD

  • Subcampeón Sudamericana: 2.000.000 USD

Sin embargo, el premio que realmente desnuda la distancia entre ambas copas es el del campeón:

  • Campeón de la Libertadores: 24.000.000 USD

  • Campeón de la Sudamericana: 6.500.000 USD

  • Pérdida potencial: 17.500.000 USD

Esto significa que, en el máximo escenario competitivo, un club que disputa la Sudamericana puede aspirar a un premio casi cuatro veces menor que el que entrega la Libertadores.

Para ponerlo en perspectiva, Flamengo embolsó recientemente 24 millones de dólares por consagrarse campeón de América, mientras que Lanús ganó 6 millones por quedarse con la Sudamericana.

Cómo afecta esto a la economía de River

Aunque River es uno de los clubes con mayor capacidad de generación de ingresos en Sudamérica, su estructura financiera también depende de los premios internacionales, que funcionan como un componente clave para sostener salarios, incorporaciones y planificación anual.

El salto entre jugar Libertadores o Sudamericana no es una cuestión de matiz: representa una diferencia que puede modificar el mercado de pases, los recursos disponibles para la competencia y la estabilidad del presupuesto.

La ausencia en la Copa más importante de la región no solo implica resignar la chance deportiva de volver a pelear por el título continental. También significa perder un volumen de ingresos que, por acumulación de fases, puede alcanzar cifras que en otros años fueron determinantes para potenciar el plantel.

¿Qué puede hacer River ahora que ya quedó relegado a la Sudamericana?

El desafío será doble: competir en un escenario menos prestigioso y enfrentar la temporada con recursos más limitados. La Sudamericana sigue siendo un torneo atractivo, pero su impacto económico no se acerca al de la Libertadores, ni en premios ni en exposición.

Para Gallardo, acostumbrado a una estructura sólida y a un club que invierte para ganar, será también una adaptación en términos de expectativas y planificación. Lo cierto es que River tendrá que reacomodarse, no solo dentro de la cancha, sino afuera.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
River Copa Libertadores
Notas relacionadas
Racing eliminó a Boca y dejó a River sin Libertadores: los mejores memes del clásico
La gran racha de participación en la Copa Libertadores que cortó River y sus consecuencias
River cambia de estrategia: la suma de dinero que gastará en el mercado de pases

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar