El posteo en las redes de Jakob von Plessen que hizo explotar las teorías de reconciliación con Zaira Nara

Qué dijeron sobre la reconciliación de Jakob von Plessen y Zaira Nara

En medio de estas publicaciones, el medio mendocino MDZ brindó información a TN Show sobre cómo habría sido la estadía de Zaira Nara y Jakob von Plessen en la provincia.

Según la información que trascendió, los padres de Viggo y Malaika no solo habrían retomado su vínculo, sino que incluso habrían elegido sellar esta nueva etapa con un viaje a Mendoza.

El sitio detalló que la modelo se alojó en un exclusivo hotel de la provincia y disfrutó de una experiencia gastronómica en un reconocido restaurante ubicado cerca del dique Potrerillos, un entorno ideal para desconectarse y aprovechar el paisaje cordillerano.