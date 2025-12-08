El posteo en las redes de Jakob von Plessen que hizo explotar las teorías de reconciliación con Zaira Nara
Jakob von Plessen hizo una serie de posteos en sus redes sociales y, rápidamente, volvieron a crecer las versiones de que él y Zaira Nara estarían dándose una nueva oportunidad en el amor.
8 dic 2025, 16:02
Jakob von Plessen causó sorpresa con una serie de posteos que subió a su perfil de Instagram, y rápidamente comenzaron a circular rumores de una posible reconciliación con Zaira Nara, dado que ambos estaban en Mendoza aprovechando el fin de semana largo.
En una de sus últimas historias, el polista se mostró tomando mate y dejó a la vista un detalle que no pasó desapercibido: estaba usando la yerba de la marca que Zaira lanzó hace unos meses. Ese gesto, simple pero elocuente, alimentó aún más las versiones de acercamiento, ya que muchos interpretaron la elección del producto como un guiño directo a la modelo.
En otra de las publicaciones, Jakob grabó de espaldas a Viggo, el hijo que tiene en común con Zaira. La imagen, tierna y espontánea, mostró al pequeño disfrutando del paisaje mendocino, y volvió a encender las especulaciones: no solo estaban en la misma provincia, sino que además él compartía momentos familiares que remitían directamente a su vida junto a la modelo.
Zaira, por su parte, apareció públicamente cumpliendo con un compromiso laboral para una reconocida marca de cerveza. Durante el evento, además, aprovechó para disfrutar del show de Hernán Cattáneo, rodeada de colegas y amigos.
Qué dijeron sobre la reconciliación de Jakob von Plessen y Zaira Nara
En medio de estas publicaciones, el medio mendocino MDZ brindó información a TN Show sobre cómo habría sido la estadía de Zaira Nara y Jakob von Plessen en la provincia.
Según la información que trascendió, los padres de Viggo y Malaika no solo habrían retomado su vínculo, sino que incluso habrían elegido sellar esta nueva etapa con un viaje a Mendoza.
El sitio detalló que la modelo se alojó en un exclusivo hotel de la provincia y disfrutó de una experiencia gastronómica en un reconocido restaurante ubicado cerca del dique Potrerillos, un entorno ideal para desconectarse y aprovechar el paisaje cordillerano.