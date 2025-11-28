Ángela Torres sorprendió a Rosalía con una propuesta de amor en vivo: "¿Querés...?"

Y finalmente, llegaría el momento en que Ángela se soltaría por completo, cuando la artist internacional celebró el “mezzo tirando a soprano” de Ángela. Sin filtros, la argentina soltó las palabras que se le venían a la mente y en ella se encontraba una propuesta indecente: “Sos tan linda... hay algo muy increíble que tenés que es como... sos tan linda, te amo, ¿querés ser mi novia? Me solté... sos tan linda... ¿cuánto tiempo te vas a quedar?”.

“Me acaba de regalar el mejor momento de mi vida hasta hoy”, concluyó Angelita luego de todo lo que vivió con su idola en el programa de Nadie Dice Nada.

Qué hizo Rosalía al llegar a la Argentina

Rosalía arribó a la Argentina el 26 de noviembre de 2025 y, casi sin pausa, se dirigió al estadio de básquet del club Ferro para presenciar el show de la banda argentina Cindy Cats. Su llegada inesperada revolucionó al público y se convirtió en uno de los momentos más comentados de la noche.

La artista española se ubicó en un sector reservado especialmente para ella, desde donde disfrutó del espectáculo con un perfil bajo: vestida de negro, con lentes oscuros y actitud relajada. Aun así, su sola presencia provocó una ovación del público y de los propios músicos, que la homenajearon con un popurrí de varios de sus temas más emblemáticos, gesto que Rosalía agradeció de manera efusiva.

La visita forma parte de la gira promocional de Lux, su nuevo álbum, y su paso por el concierto reflejó la conexión cada vez más fuerte que mantiene con la escena musical argentina. También se enmarca en una serie de actividades locales que incluyen descubrimientos artísticos, recorridos culturales y entrevistas en medios nacionales.

Durante el show, Rosalía estuvo acompañada por Soledad Pastorutti, Juliana Gattas y Emilia Mernes. La noche tuvo además un desfile de figuras sobre el escenario, entre ellas la propia Emilia, Diego Torres, Trueno y otros artistas invitados, lo que le dio al encuentro un clima festivo y de celebración musical.

La puesta en escena del recital, montada sobre un escenario central con estética de ring de boxeo y elementos artísticos en vivo, aportó un atractivo visual que potenció el impacto de la experiencia. En ese marco, llegó el momento más significativo para la banda, cuando desde el escenario expresaron "hoy la tenemos Rosalía, diosa, gracias por estar acá y por venir a escucharnos, te amamos", antes de dedicarle el popurrí especialmente preparado para ella.

La repercusión fue inmediata: la presencia de Rosalía no solo tomó por sorpresa a los asistentes, sino que reafirmó su influencia global y dejó en claro la importancia que tiene Argentina en la presentación internacional de Lux. Su visita fugaz, cargada de guiños artísticos y cercanía con los músicos locales, se convirtió en uno de los hitos culturales de la semana.