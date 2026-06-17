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La frase de María Julia Oliván que provocó la furia de Yanina Latorre: "Quiero que me pida disculpas"

En una nota con Desayuno Americano, Yanina Latorre fue letal con Maria Julia Oliván, en medio del revuelo por la fuerte acusación de la periodista contra Mario Pergolini.

17 jun 2026, 12:16
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La frase de María Julia Oliván que provocó la furia de Yanina Latorre: Quiero que me pida disculpas.

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Siguen las repercusiones tras el fuerte testimonio de María Julia Oliván contra Mario Pergolini. La periodista recordó que, cuando trabajaba con él, vivió una situación muy incómoda dentro de una oficina y aseguró que, poco tiempo después, terminó desvinculada de la empresa. Con el correr de los días, fue sumando más detalles sobre lo ocurrido e incluso contó que su psiquiatra le explicó que lo sucedido podía encuadrarse dentro de una situación de abuso. Además, aclaró que jamás hubiera hablado públicamente del tema si no hubiese sido por los comentarios que recibió de parte de Yanina Latorre.

Esa declaración hizo explotar de furia a la conductora de SQP, que no tardó en responderle en Desayuno Americano (América TV). Primero, se despegó por completo de la denuncia y remarcó que ella jamás la hateó: "Me mete en el medio y no se lo voy a permitir. Se está pasando 40 pueblos. Dice que la ataqué pero lo único que hice fue opinar sobre el video que hizo reaccionando a la editorial de Mario sobre el caso Agostina y dijo un montón de pavadas".

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Y agregó, ampliando el descargo: "Creo que ella se está pasando 40 pueblos porque quiere sostener la locura que hizo. La metió a Romina Manguel, diciendo que también pasó por lo mismo y después resultó que no era cierto. Hay que tener mucho cuidado con estas cosas porque es algo muy serio".

Yanina aclaró que no pone en duda lo vivido por Oliván, pero que considera que lo está encarando de una mala manera. "María Julia reparte culpas para todos lados. No quiere denunciar, no quiere que le pidan disculpas, habla de acoso y después de abuso… es raro todo. Le creo, ojo, pero no es la forma", disparó.

Por otro lado, la panelista quebró una lanza en favor de Pergolini, aunque advirtió más de una vez que no buscaba defenderlo: "La realidad es que en nuestra generación y en la de Mario, los hombres se manejaban de otra forma y estaba aceptado. Antes, si un tipo te quería dar un beso, se te tiraba encima. Obvio que no está bien, pero era lo que pasaba".

Además, acusó a Oliván de tener un discurso machista: "Es machista también. Dice que no soy periodista seria porque hago espectáculo y ella sí lo es porque hace investigación, dijo que ella ya era María Julia Oliván cuando yo me dedicaba a ser la esposa de Latorre y vivía con él en México… eso es despectivo también. Tiró que era una mina seria y no 'una Gatita de Porcel'. Eso es machista y creo que me debe una disculpa", cerró Yanina.

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¿Qué dijo María Julia Oliván sobre su experiencia profesional con Mario Pergolini?

María Julia Oliván sorprendió al recordar una grave situación que, según relató, atravesó junto a Mario Pergolini cuando ambos trabajaban en la productora Cuatro Cabezas pasados los años 2000. Tras un feroz exabrupto contra el conductor y Yanina Latorre, la periodista se comunicó en vivo con SQP para explicar los motivos de sus dichos en su programa de streaming, pero la conversación tomó un giro inesperado cuando aseguró haber sido víctima de acoso sexual durante su paso por el medio, entre 2004 y 2007.

"Hice el comentario no por como hablaba hace 20 años en los medios, sino por una experiencia personal que tuve trabajando en Cuatro Cabezas en 2005, en su oficina, situación desagradable de acoso sexual. En ese momento nadie denunciaba esos casos, en una primera experiencia, me estaba yendo muy bien, me fui a España y cuando volví, me echaron", relató Oliván. Y agregó sobre el contexto personal que atravesaba: "Estábamos los dos solos en la misma oficina. Tenía 30 años, me estaba comprando mi departamento, estaba endeudada. Esta gente me está echando después de que pasó esto. Tengo que sobrevivir, seguir trabajando, no sabía qué hacer".

La periodista también contó que nunca llegó a hablar con Pergolini sobre lo ocurrido a pesar de algunos cruces posteriores, y explicó por qué decidió hacerlo público recién ahora: "No tenía pensado contar nada porque pasaron 20 años. Hablé en Infama y les conté todo. El foco de mi carrera es otro". Sus declaraciones se dan en el marco de la repercusión que generaron los dichos de Pergolini sobre violencia de género en su programa, en medio del femicidio de Agostina Vega y las movilizaciones de Ni Una Menos, que llevaron a Oliván a cuestionar públicamente la transformación del conductor con el correr de los años.

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