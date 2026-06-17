Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi en el Mundial 2026: "Somos muy parecidos"

"Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en el sentido de que siempre quiero dar el máximo y sentirme bien. Lo disfruto de esa manera y, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos", reconoció Messi después de la victoria 3 a 0 contra Argelia.

A su vez, tras el partido 200 con la selección agregó sobre Nadal: "Es un ejemplo para todo el mundo, como también pasó con la serie de Michael Jordan en su momento que fue algo impresionante. Son dos número uno en sus deportes, igual que Novak Djokovic y Roger Federer. Son históricos. Y es lindo que Nadal se muestre de esa manera y dé el ejemplo a mucha gente que lo siguió y todavía lo sigue. Es mostrar lo difícil que es esto. Uno ve los resultados de los partidos y se queda con eso muchas veces, pero atrás de todo eso está la familia, hay trabajo y momentos difíciles. Él decidió mostrarlo y es muy bueno".

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La revelación rápidamente se volvió tendencia. Miles de usuarios comenzaron a buscar información sobre la producción, interesados en conocer qué elementos del documental lograron impactar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La identificación entre ambos deportistas no resulta casual. Tanto Messi como Nadal construyeron carreras extraordinarias marcadas por la disciplina, la constancia y la capacidad para superar momentos de enorme presión.

Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi

Mientras lucha por la última victoria en la pista, Rafael Nadal se sincera más que nunca sobre lo que ha dado forma a una de las carreras tenísticas más grandes de la historia. No todo lo que hay detrás de una leyenda se ve en la pista.

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"Rafa", la nueva serie documental de Netflix sobre Rafael Nadal, llegó el 29 de mayo y muestra como nunca antes la vida de uno de los grandes del deporte. A través de cuatro episodios, la serie recorre su historia desde la infancia hasta su último año en el circuito ATP en 2024, con imágenes inéditas y un acceso íntimo a su entorno más cercano.

Más allá de los títulos y las victorias, Rafa revela el lado más humano de su carrera: el esfuerzo, el desgaste y la lucha constante contra sus propios límites. Con testimonios de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de su familia y equipo, el documental construye un retrato único de su legado dentro y fuera del tenis. La docuserie llegó el 29 de mayo, solo a Netflix.

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La plataforma incorporó esta serie documental a su catálogo y desde entonces logró captar la atención tanto de fanáticos del tenis como de seguidores de otras disciplinas deportivas.

La repercusión volvió a crecer luego de las declaraciones de Messi, generando un nuevo interés por conocer la historia detrás de uno de los atletas más exitosos de la era moderna.