En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Messi
Netflix
SELECCIÓN ARGENTINA

Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi en el Mundial 2026: "Somos muy parecidos"

Luego de sus tres goles con la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi reveló que se conmovió con la nueva serie de Rafael Nadal. De qué trata y dónde verla.

Banner Seguinos en google DESK
Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: Archivo)

Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi en el Mundial 2026. (Foto: Archivo)

La búsqueda sobre dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi se disparó luego de que el capitán de la Selección Argentina revelara que encontró inspiración en una producción documental centrada en la vida del histórico tenista español. Tras su destacada actuación en el debut del Mundial 2026, Messi sorprendió al contar por qué lo impactó tanto.

Leé también El emotivo posteo de Lionel Messi después del triunfo espectacular en el debut del Mundial
El emotivo posteo de Lionel Messi después del triunfo ante Argelia en el debut del Mundial 2026

La confesión despertó la curiosidad de millones de seguidores alrededor del mundo. No solo por la admiración que el rosarino manifestó hacia uno de los deportistas más importantes de la historia del tenis, sino también por el enfoque que presenta la serie, muy diferente al de otros documentales deportivos tradicionales.

La producción retrata los momentos más complejos de la carrera de Rafael Nadal, mostrando aspectos personales, físicos y emocionales que permanecieron alejados de las cámaras durante gran parte de su trayectoria profesional.

Nadal y Messi

La confesión de Lionel Messi sobre la serie de Rafael Nadal

Luego del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, Lionel Messi habló sobre distintos aspectos de su actualidad profesional y personal. Entre ellos, reveló que estuvo viendo una serie documental centrada en la figura de Rafael Nadal.

"Estamos mirando ahora la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Creo que somos muy parecidos en el sentido de que siempre quiero dar el máximo y sentirme bien. Lo disfruto de esa manera y, mientras pueda y esté bien para hacerlo, ahí estaremos", reconoció Messi después de la victoria 3 a 0 contra Argelia.

A su vez, tras el partido 200 con la selección agregó sobre Nadal: "Es un ejemplo para todo el mundo, como también pasó con la serie de Michael Jordan en su momento que fue algo impresionante. Son dos número uno en sus deportes, igual que Novak Djokovic y Roger Federer. Son históricos. Y es lindo que Nadal se muestre de esa manera y dé el ejemplo a mucha gente que lo siguió y todavía lo sigue. Es mostrar lo difícil que es esto. Uno ve los resultados de los partidos y se queda con eso muchas veces, pero atrás de todo eso está la familia, hay trabajo y momentos difíciles. Él decidió mostrarlo y es muy bueno".

Embed

La revelación rápidamente se volvió tendencia. Miles de usuarios comenzaron a buscar información sobre la producción, interesados en conocer qué elementos del documental lograron impactar a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La identificación entre ambos deportistas no resulta casual. Tanto Messi como Nadal construyeron carreras extraordinarias marcadas por la disciplina, la constancia y la capacidad para superar momentos de enorme presión.

Dónde ver la serie de Rafa Nadal que emocionó a Lionel Messi

Mientras lucha por la última victoria en la pista, Rafael Nadal se sincera más que nunca sobre lo que ha dado forma a una de las carreras tenísticas más grandes de la historia. No todo lo que hay detrás de una leyenda se ve en la pista.

Embed

"Rafa", la nueva serie documental de Netflix sobre Rafael Nadal, llegó el 29 de mayo y muestra como nunca antes la vida de uno de los grandes del deporte. A través de cuatro episodios, la serie recorre su historia desde la infancia hasta su último año en el circuito ATP en 2024, con imágenes inéditas y un acceso íntimo a su entorno más cercano.

Más allá de los títulos y las victorias, Rafa revela el lado más humano de su carrera: el esfuerzo, el desgaste y la lucha constante contra sus propios límites. Con testimonios de figuras como Roger Federer, Novak Djokovic y John McEnroe, además de su familia y equipo, el documental construye un retrato único de su legado dentro y fuera del tenis. La docuserie llegó el 29 de mayo, solo a Netflix.

Rafa Nadal 1.jpg

La plataforma incorporó esta serie documental a su catálogo y desde entonces logró captar la atención tanto de fanáticos del tenis como de seguidores de otras disciplinas deportivas.

La repercusión volvió a crecer luego de las declaraciones de Messi, generando un nuevo interés por conocer la historia detrás de uno de los atletas más exitosos de la era moderna.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Messi Netflix Rafael Nadal Mundial 2026 Selección Argentina Tenis
Notas relacionadas
"Pasé unos días difíciles": la dura confesión de Messi tras el llanto de su primer gol ante Argelia
El curioso posteo de Haaland tras el hat trick de Lionel Messi
"Acabado": la reacción viral en el programa "El Chiringuito" por los tres goles de Messi

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar