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Esponja de cocina: cómo desinfectarla correctamente y cada cuánto se debe cambiar

La esponja de cocina es uno de los elementos más usados y a la vez más contaminados. Con simples cuidados, su limpieza puede ser mucho más efectiva.

La esponja de cocina es uno de los elementos más usados y a la vez más contaminados. Con simples cuidados

La esponja de cocina es uno de los elementos más usados y a la vez más contaminados. Con simples cuidados, su limpieza puede ser mucho más efectiva.

Utilizadas para lavar la vajilla, las esponjas de cocina entran en contacto con restos de comida, grasa y humedad, condiciones que favorecen la acumulación y proliferación de bacterias. Su estructura porosa puede convertirlas en un verdadero foco de contaminación.

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Un estudio publicado en la revista Scientific Reports encontró hasta 54 mil millones de células bacterianas por centímetro cúbico de esponja y más de 360 grupos bacterianos. Además, estudios previos detectaron en estos utensilios bacterias potencialmente patógenas como Salmonella y Escherichia coli.

Una mala higiene puede contribuir a la contaminación cruzada y transferir bacterias a platos, utensilios y superficies. Si todavía está en buen estado, existen algunos métodos que pueden ayudar a reducir su presencia.

Microondas: humedecer bien la esponja, escurrirla y colocarla en el microondas siguiendo las recomendaciones de seguridad del fabricante. El calor puede reducir la carga bacteriana, aunque no garantiza la eliminación completa. No utilizar este método si contiene partes metálicas.

Agua hirviendo: sumergirla en agua hirviendo durante varios minutos. Este método también puede reducir la cantidad de bacterias, pero no garantiza su eliminación completa.

Solución con lavandina: preparar la dilución siguiendo las indicaciones del envase, ya que la concentración del producto puede variar. Después, enjuagar muy bien con agua limpia. Nunca mezclar lavandina con detergente ni con otros productos de limpieza.

Después de usarla, también es importante enjuagarla bien, escurrirla y dejarla secar completamente al aire. No conviene guardarla húmeda ni dejarla de manera permanente dentro de la pileta.

¿Cada cuánto se debe cambiar la esponja?

Las recomendaciones de seguridad alimentaria aconsejan reemplazar las esponjas con frecuencia, ya que los métodos de sanitización no garantizan que vuelvan a acumularse con el tiempo.

También conviene cambiarla si presenta mal olor, textura viscosa, cambios de color o comienza a desintegrarse.

Consejos para mejorar la higiene en la cocina

Una opción es utilizar dos esponjas diferentes: una exclusiva para lavar la vajilla y otra para limpiar mesadas y otras superficies, para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

También se pueden utilizar cepillos de cocina, que suelen secarse más rápido que las esponjas y pueden facilitar la higiene.

Mantener la esponja limpia, seca y en buen estado, y reemplazarla con frecuencia, ayuda a reducir la acumulación y su transferencia a la vajilla y las superficies de la cocina.

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