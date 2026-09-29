Volvieron a internar a Denisse González de Gran Hermano y su estado es delicado

Esta nueva internación se suma a un proceso que Denisse viene atravesando desde hace un tiempo, y que la obliga a someterse a controles y estudios constantes para determinar el origen exacto de la caída en su recuento de plaquetas.

¿Qué es la trombocitopenia inmune, el trastorno que tiene Denisse González?

La trombocitopenia inmune, antes conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, es un trastorno de la sangre en el que el propio sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan por error a las plaquetas, las células encargadas de ayudar a que la sangre coagule y detenga el sangrado.

Esos anticuerpos se adhieren a las plaquetas y el organismo las destruye, principalmente en el bazo, lo que provoca una caída del recuento normal —que en un adulto sano supera las 150.000 por microlitro— y puede derivar en moretones que aparecen con facilidad, pequeñas manchas rojizas en la piel llamadas petequias, sangrado de encías o nariz, y fatiga.

Cuando el nivel de plaquetas cae de forma muy pronunciada, como parece ser el caso de Denisse, los médicos suelen recurrir a estudios como la punción de médula ósea para descartar otras causas y definir el tratamiento adecuado, que puede incluir medicación para elevar el recuento o, en casos más severos, cirugía.