Volvieron a internar a Denisse González de Gran Hermano y su estado es delicado

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), también conocida como trombocitopenia inmune, y en las últimas horas debió volver a internarse tras una recaída en su cuadro.
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La ex Gran Hermano Denisse González compartió un nuevo video desde la clínica y contó cómo sigue su cuadro de salud.
Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, fue diagnosticada con púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), también conocida como trombocitopenia inmune, y en las últimas horas debió volver a internarse tras una recaída en su cuadro.
La propia Denisse compartió un video donde se la ve nuevamente en la habitación de una clínica, dando detalles de lo que le está pasando: "Se terminó la buena racha. Bajaron las plaquetas otra vez, así que mañana me realizan una punción de médula", relató.
La exparticipante también dejó en claro que el proceso todavía no tiene un diagnóstico definitivo ni un tratamiento certero: "Toca seguir investigando, buscando respuestas y probando tratamientos", escribió, mostrando la incertidumbre que atraviesa mientras los médicos avanzan con los estudios.
Pese a la recaída, Denisse eligió transmitir un mensaje de fortaleza a sus seguidores: "Y bueno, en eso estamos… En unos días vuelvo a casa y seguimos como siempre. No queda otra que seguir!", cerró, con la entereza que la caracterizó durante todo su paso mediático.
Esta nueva internación se suma a un proceso que Denisse viene atravesando desde hace un tiempo, y que la obliga a someterse a controles y estudios constantes para determinar el origen exacto de la caída en su recuento de plaquetas.
La trombocitopenia inmune, antes conocida como púrpura trombocitopénica idiopática, es un trastorno de la sangre en el que el propio sistema inmunológico produce anticuerpos que atacan por error a las plaquetas, las células encargadas de ayudar a que la sangre coagule y detenga el sangrado.
Esos anticuerpos se adhieren a las plaquetas y el organismo las destruye, principalmente en el bazo, lo que provoca una caída del recuento normal —que en un adulto sano supera las 150.000 por microlitro— y puede derivar en moretones que aparecen con facilidad, pequeñas manchas rojizas en la piel llamadas petequias, sangrado de encías o nariz, y fatiga.
Cuando el nivel de plaquetas cae de forma muy pronunciada, como parece ser el caso de Denisse, los médicos suelen recurrir a estudios como la punción de médula ósea para descartar otras causas y definir el tratamiento adecuado, que puede incluir medicación para elevar el recuento o, en casos más severos, cirugía.