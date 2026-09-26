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No llames al técnico: cómo detectar si la heladera dejó de enfriar por falta de gas

Antes de pensar en una reparación costosa, existen algunas señales que pueden ayudar a identificar el origen del problema cuando la heladera deja de enfriar.

Antes de pensar en una reparación costosa

Antes de pensar en una reparación costosa, existen algunas señales que pueden ayudar a identificar el origen del problema cuando la heladera deja de enfriar.

Cuando una heladera deja de enfriar correctamente o funciona con menos potencia de lo habitual, muchas personas creen que se quedó sin gas. Sin embargo, antes de pensar en una recarga conviene conocer cómo funciona el sistema y qué señales permiten identificar si realmente ese es el problema.

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A diferencia de lo que ocurre con una garrafa de gas, el gas de la heladera no se consume con el uso. El refrigerante circula dentro de un circuito de refrigeración cerrado y puede durar décadas sin necesidad de recargarse. Si el circuito pierde refrigerante, lo más probable es que se deba a una fuga o a una falla en el compresor (el motor).

Cómo saber si la heladera se quedó sin gas

El primer paso es revisar el compresor, ubicado en la parte trasera inferior de la heladera. Con el equipo enchufado, el motor debería emitir un zumbido y presentar una leve vibración, una señal de que está funcionando.

El siguiente paso es comprobar la temperatura del compresor. Si el circuito tiene refrigerante, el proceso de compresión genera mucho calor y el motor debería estar tan caliente que resulte difícil mantener la mano apoyada durante más de tres segundos. Si, por el contrario, permanece frío o apenas tibio pese a estar en funcionamiento, puede ser un indicio de que el equipo perdió gas refrigerante.

También hay que revisar cómo se distribuye el calor por el sistema. El caño de alta, que sale del compresor hacia el condensador, debe estar muy caliente. El condensador, según el modelo de heladera, puede ser la parrilla negra ubicada en la parte trasera, estar oculto en los laterales del equipo o encontrarse junto al motor con un ventilador.

Si la heladera funciona correctamente, la parrilla trasera o los laterales deben sentirse calientes, especialmente en la parte superior donde comienza el recorrido del refrigerante. Si esas zonas permanecen a temperatura ambiente mientras el motor sigue encendido, es una señal clara de una pérdida de gas refrigerante.

Qué indica que la heladera perdió refrigerante

Si el motor vibra y hace ruido, pero el compresor, el caño de alta y la parrilla trasera o los laterales permanecen fríos, es muy probable que la heladera haya perdido gas refrigerante debido a una filtración en el circuito.

En ese caso, la solución no consiste solamente en recargar el gas. Primero es necesario detectar y reparar la fuga para evitar que el refrigerante vuelva a escaparse y el problema se repita.

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